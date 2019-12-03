"Это пушка": народ ахнул от голой Дакоты

Смелыми кадрами сексуальной артистки поделилась фотограф Александра Буримова на своей странице в "Инстаграме". 29-летняя певица предстала голой для глянцевого издания.
"Опыт, конечно, безумно крутой, интимный и доверительный. Рита была смелой, но при этом всегда "с головой" и неотступной позицией по поводу многих уловок и уговоров редакторов", – поделилась фотограф. Сама Рита Дакота не решилась публиковать в своем микроблоге в соцсети столь откровенные снимки. Однако звезда отметила, что не стесняется своей сексуальности, сообщает "Super".
Певица отметила, что не стесняется своей природы и сексуальности. Она уверена, что быть женщиной – это красиво. А быть обнаженной женщиной в объективе талантливого фотографа – это искусство.
Фото обнаженной Риты Дакоты восхитили россиян. Фолловеры
просто ахнули от снимков звезды, поразившей их своей чувственностью. "О май гад!
Невероятно просто!", "Очень сексуально. При этом так не пошло. Эстетически красиво", "Роскошная Рита. Прекрасная
работа!" – высказались
подписчики исполнительницы.
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