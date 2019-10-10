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"Вот это эротика": Дакота в соблазнительном бикини произвела фурор

Рита Дакота. Фото: instagram.com/ritadakota
Певица Рита Дакота не устает радовать поклонников любопытными фото, на которые так и хочется смотреть. В этот раз девушка показалась в соблазнительном бикини.
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Знаменитость опубликовала снимки на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На четырех фото из "карусели" исполнительница позирует в леопардовом купальнике. Публикацию она подписала так: "Красивейшую съемку от вас, оказывается, зажала) Исправляюсь 🙈. Какая 1/2/3/4, выбираем!! 👇 (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.)".

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Для фотосессии в воде визажисты только подчеркнули глаза модели, придав ей образ хищницы, а вот остальное решили не трогать. Впрочем, контраст загорелой кожи со светлым купальником смотрелся выигрышно и без тонны грима, сообщает Пятый канал.

Поклонники поспешили высказать комплименты о красоте Дакоты, которые она принимала с молчаливой благодарностью. Впрочем, некоторым она даже ответила.

Так одна девушка высказалась на тему того, что за время беременности Рита не набрала ни единого килограмма: "Вау) Рита, Вы за беременность вообще не поправлялись что ли?))) Еще ни одной фото Вас с лишним весом не видела)". На это исполнительница рассказала, что либо выкладывала отредактированные кадры, либо не выкладывала материал вообще.


Впрочем, были и другие любопытные отзывы: "Даааааа, вот это эротика 🔥", "Боже мой, дженчина!! Подари мне календарь что-ль, на стену повешу дома", " Мне, конечно, лучше не лайкать такие фотки, но <…> рискну. Ты – огонь, вызывайте пожарных".

Автор: 10 октября 2019, 15:58
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