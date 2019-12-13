Малахова поделилась сокровенным после развода с Давлетьяровым

Известная певица и актриса Евгения Малахова решила расставить все точки над i в сплетнях вокруг ее развода с мужем. Девушка решилась на откровенное интервью.



Артистка известна по работе в группе Reflex. Она была замужем за кинорежиссером Ренатом Давлетьяровым. Пара прожила шесть лет в счастливом браке, однако не так давно распалась. Некоторые предполагали, что это произошло из-за возраста влюбленных, ведь Давлетьяров был старше своей избранницы аж на 27 лет.

"Мы поженились буквально через полгода после знакомства. Когда приходит любовь, то все остальное уходит на второй план. А любовь, она бывает разная. Главное – ее обрести. Несчастны те люди, которые не испытывают любовь", – вспоминает звезда отечественного шоу-бизнеса.

Малахова заметила, что несмотря на множественные сплетни вокруг распада семьи, все обошлось без скандала. Медийные персоны решили разойтись полюбовно, без грязи и без дележки наследства.

"Конечно, мы пытались сохранить семью. Семья – это самое главное. Люди сходятся, расходятся – это нормально. Это не было только моим решением расстаться. Это наше общее взрослое решение. Сейчас у нас прекрасные отношения. Я всегда буду считать Рената близким человеком. Я сегодня такая в том числе и благодаря тому, что он был рядом со мной. В этом и есть жизнь. Никакое имущество мы не делим, как говорят. У нас нет детей, поэтому и делить нечего", – передает слова артистки издание Teleprogramma.pro.