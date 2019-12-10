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Как выглядят повзрослевшие дети Мурата Насырова

Мурат Насыров. Фото: www.globallookpress.com
В Казахстане запланирован концерт в память о Мурате Насырове. В мероприятии примут участие двое его детей.
прочитано 608 раз

После смерти Мурата Насырова у его вдовы Натальи Бойко на руках остались двое маленьких детей: дочь Лия и сын Аким. Сейчас Лии 23 года, Акиму 19 лет. О жизни наследников некогда популярного исполнителя до последнего времени было практически ничего не слышно. Лишь в важные даты – дни рождения и смерти – ряд СМИ вспоминал о семье артиста и даже брал интервью с вдовой.

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Недавно семью Мурата Насырова навестили популярные артисты Антон и Виктория Макарские. Оказывается, в ближайшее время в Казахстане состоится концерт памяти исполнителя, в котором примут участие его друзья и коллеги. Они исполнят песни Мурата Насырова. На сцену выйдет и дочь и сын артиста.

Отметим, что Аким профессионального играет на саксофоне. Но Лия, закончившая музыкальную школу, не стала связывать жизнь со сценой. Она выбрала профессию экономиста. Комментаторы бурно отреагировали на новые фото наследников Мурата Насырова, рассыпавшись в комплиментах.

В приложении "Сторис" своего инстаграм-аккаунта Виктория Макарская показала не только снимки детей артиста, но и подготовку к концерту. На видео артисты проверяют звук и репетируют. Среди них и Лия с Акимом.

Напомним, Мурат Насыров погиб в ночь на 20 января 2007 года. Его тело обнаружили под окнами собственной московской квартиры. Точную причину смерти артиста так и не выяснили. Версии были разные: несчастный случай, самоубийство вследствие депрессии из-за творческого кризиса (как варианты – из-за употребления наркотиков или семейных конфликтов) и даже убийство.

Автор: 10 декабря 2019, 16:25

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