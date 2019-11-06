Оголившую зад Памелу Андерсон окунули лицом в грязь

Артистка выложила в "Твиттер" пикантные архивные кадры. На них американская дива позирует с индейскими головными уборами. Дополняет образ любопытный грим.
Пост Памела подписала лаконично: "Счастливого Хэллоуина!". Текст она сопроводила забавным эмоджи в виде привидения. Стоит отметить, что этот праздник получил широкое распространение в Европе. Сейчас его празднуют и в России.
Впрочем, игривую публикацию пользователи Сети разнесли в пух и прах. Поводом послужил не оголенный зад знаменитости, а примечательный головной убор. Многим показалось, что звезда американского шоу-бизнеса посмеялась над культурным наследием коренных жителей США. Комментаторы заявили, что их национальный костюм не стоит надевать ради такой фотосессии.
Happy Halloween �� pic.twitter.com/K2pvI3FxCe— Pamela Anderson (@pamfoundation) October 31, 2019
"Мы – целая культура, а не твой костюм (Здесь и далее перевод с английского, пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)", "Твой расизм меня разочаровал, Пэм. Мне казалось, ты выше этого", " Это сомнительная культурная апроприация, которая не нравится народу. Традиционный головной убор – не лучшая идея", – высказались подписчики Андерсон.
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