Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 января 2019 года
"СМЫЛА ГРЕХИ": ПОЛУГОЛАЯ ВОЛОЧКОВА С ТОПОРОМ ОКУНУЛАСЬ В ЛЕДЯНУЮ КУПЕЛЬ
В личном микроблоге Анастасия опубликовала две короткие видеозаписи. В кадре танцовщица, облаченная в купальник, стоит среди сугробов. Слева от красотки виднеется деревянная купель.
Волочкова сообщила подписчикам, что уже много лет не изменяет традициям. Каждую зиму в Крещение она окунается в холодную воду. После знаменитость топором разбила лед, образовавшийся на поверхности бочки. Исполнив свой знаменитый шпагат, трижды окунулась.
"АЛКИНА ПТИЧКА": ГАЛКИН НЕОЖИДАННО ПОКАЗАЛ ОГРОМНОЕ ТАТУ
Любимец мам и бабушек Максим Галкин удивил поклонников. Юморист продемонстрировал татуировки, украшающие его торс.
В личном микроблоге Галкин опубликовал два снимка. На фото Максим позирует без футболки, а на его груди и плечах виднеются огромные рисунки. К счастью для поклонников юмориста, татуировки, которые показала знаменитость, сделаны смывающейся краской.
Новость дополняется.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 января 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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