"Смыла грехи": полуголая Волочкова с топором окунулась в ледяную купель

Анастасия Волочкова отметила Крещенский Сочельник. Прославленная балерина окунулась в ледяную купель.

В личном микроблоге Анастасия опубликовала две короткие видеозаписи. В кадре танцовщица, облаченная в купальник, стоит среди сугробов. Слева от красотки виднеется деревянная купель.

Волочкова сообщила подписчикам, что уже много лет не изменяет традициям. Каждую зиму в Крещение она окунается в холодную воду.

После знаменитость топором разбила лед, образовавшийся на поверхности бочки. Исполнив свой знаменитый шпагат, трижды окунулась.

"И совсем не мерзну.😊💨 Всех с Крещением! 🙏🏻 А согреет меня горячий поцелуй любимого. ❤ Он сам очень замерз, снимая это видео (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала публикацию Волочкова.

В комментариях фанаты отметили, что балерина соблюла не все традиции: не перекрестилась как положено, окунулась не полностью, к тому же полуголая. Также неизвестно, была ли освещена вода в домашней купели звезды.

"Грехи смывает не прорубь, а исповедь!", "С головой окунаться нужно, если что", "А зачем она льдины бросала 🤔", "И что толку от такого купания,если уж чтите традиции,то чтите в полной мере", "Моя ты золотая, бочка то тебе маловата уже 😁", "Настя,ты Молодец!С крещеием тебя тоже!", "Картина " купание коня"😁", "Настя, вы молодец и дай бог вам и вашей семье здоровья!" – писали интернет-обыватели.