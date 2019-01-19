"Алкина птичка": Галкин неожиданно показал огромное тату

Любимец мам и бабушек Максим Галкин удивил поклонников. Юморист продемонстрировал татуировки, украшающие его торс.

В личном микроблоге Галкин опубликовал два снимка. На фото Максим позирует без футболки, а на его груди и плечах виднеются огромные рисунки.

К счастью для поклонников юмориста, татуировки, которые показала знаменитость, сделаны смывающейся краской. "😂 Вона что откопал из 2012-ого! Листайте разок 😱 Пожалуй, тату делать не буду (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал артист под постом.

Отметим, что фанаты, как один писали, что интеллигентному Галкину не идут "наколки". Кто-то даже отметил, что разрисованный юморист выглядит как житель племени Маори.

"Такой толстый был???😮😮😮😄", "Ой,ужас!Максим это не Ваше", "На плечах красиво.Но лучше думаю если оно смывается", "Из племени маори", "Маааксюш, что за хохлома 😂😂👍👍👍",

"Не делайте максим если вы сделаете себе тату то мужикам придется убрать свои тату .тату тем более орел это чисто мужское тату !💪 вы себе лудчше напишите алкина птичка 👍", "😮жуть и странно даже представить тату на вас Максим!Юморист да и только!😍❤🙌", – писали фолловеры в комментариях.