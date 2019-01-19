"Только семья и закадычные друзья": критикующую артистов Пугачеву приперли к стенке

В Сети распекают Аллу Пугачеву. Отмечается, что Примадонна ставит палки в колеса молодым и талантливым исполнителям.

К такому выводу интернет-обыватели пришли, ознакомившись с роликом, который недавно появился на сайте YouTube. В кадре Пугачева критикует творчество начинающей поп-группы.

"Какой кошмар, – закричала артистка сразу после выступления молодых артистов. – Танец сам по себе, смысл песен – по себе. Вы чего? Почему не сделать просто поющую группу? Ваши танцы надоели, они ни к месту и вообще непонятно что!"

Эмоциональное высказывание Аллы Борисовны спровоцировало агрессивную критику со стороны пользователей Сети. Многие отмечали, что Алла Борисовна хвалит только тех, кто входит в круг близких ей людей.

"Интересно, а свою бездарную, безголосую и АНТИхараизматичную доченьку критиковала? Не похоже! Иначе не трясла бы своими маслами на сцене эта КРИСТИНА! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Была всю жизнь некультурной, нетактичной женщиной, такой и осталась. Это за деньги не купишь", "Все "критические" замечания АБ сводятся к тому, что кроме членов ее семейки да закадычных друзей никому места на эстраде нет", "уж кто кто? а она имеет право что касается работы она всегда очень категорична ..спуску не давала ни себе ни музыканта..она сродни Рязанову,который мог бросить мигафоном.." – рассуждали интернет-обыватели.

Отметим, что многие представители отечественного шоу-бизнеса до гробовой доски будут благодарить Примадонну за советы, которые, порой, звучат очень резко. К примеру, певицы Алсу и Жасмин стали звездами с легкой руки Аллы Борисовны. "Она меня учила, как работать правильно на стадионе, потому что концерт был на стадионе. Это было очень сложно, потому что стадион был битком", – рассказала однажды Алсу.