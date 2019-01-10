Верник бросил подругу и скрылся в горах после истории с беспределом
Актер выбрал для отдыха не жаркий пляж, а заснеженные склоны Альп. Верник утверждает, что отправился туда один – мол, хочет "разгрузить голову". Страдает ли шоумен на горнолыжном курорте от одиночества - неизвестно.
Одно ясно точно: 55-летний Верник не взял с собой 24-летнюю Аглаю Тарасову. С актрисой – звездой фильма "Лед" – у Игоря, по слухам, закрутился роман после расставания девушки с сербским актером Милошем Биковичем.
Аглая Тарасова сейчас нежится на пляже на островах в Карибском море. Компанию ей составили звездная мама Ксения Раппопорт и младшая сестра Соня. Слухи о романе Аглаи с Верником появились неспроста: их не раз видели вместе на различных мероприятиях нежно воркующими и обнимающимися.
Скандал вокруг Игоря Верника разразился из-за того, что актер прокатился на внедорожнике Range Rover по пешеходной зоне в Камергерском переулке. Артист ехал на иномарке прямо в гуще прохожих, а его охранники просили всех разойтись, крича, что за рулем сам Верник.
Позже шоумен пытался оправдаться – он объяснял, что лишь собирался попасть на парковку МХТ имени Чехова, где у него был запланирован спектакль. Однако народ шуметь не перестал, так что актер счел за благо взять отпуск и покататься на лыжах – пока все не уляжется, пишет "Экспресс-газета".
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