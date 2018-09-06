"Не разочаровал": Цымбалюк-Романовская об особенной близости с Шаляпиным

Экс-супруга народного артиста Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская закрутила новый роман. Ее избранником стал певец Прохор Шаляпин. Молодых людей часто видят вместе, некоторые СМИ даже заговорили о скорой свадьбе.

Редакторы программы "Прямой эфир" Первого канала прошерстили соцсети Прохора и Виталины. Как выяснилось, две звезды тесно общаются с начала минувшего лета, вместе посещают концерты, ходят в кино, бани и детокс-центры, Виталина часто катает Прохора на своей машине по Москве.

По словам пианистки, певец поддержал ее в трудное время. Стал ей хорошей опорой и добрым другом, который всегда придет на выручку. Также Виталина очарована талантом певца, да и внешне он ей очень приятен.

"Я бы не стала сейчас загадывать по поводу новых отношений, – сообщила Цымбалюк-Романовская. – Я просто постараюсь примерно передать мое состояние. Я не подумала о том, чтобы встречаться или дружить с Прохором на момент нашего знакомства, но потом он прислал мне несколько своих записей послушать, и я, когда послушала эти песни, послушала, как он поет, я поняла, что мне интересно. Потому что это, безусловно, талантливый человек. Потом я открыла его биографию в интернете и увидела, что он закончил училище Ипполитова–Иванова, институт имени Гнесиных, и я увидела в нем талантливого коллегу, с которым интересно общаться, и он не разочаровал меня в этом смысле".

Шаляпин, в свою очередь, также нахваливает новую подругу. Он отметил, что Виталина феноменально одаренная личность, мягкая и нежная женщина. Якобы между ними настоящая близость – духовная связь, он поражен интеллектом экс–супруги Армена Джигарханяна.

Прохор опроверг информацию о том, что ему заплатили десять миллионов за встречи с Виталиной перед камерами. "Неприятно это читать. Совсем меня каким-то альфачем выставляют, как будто у меня нет ни чувств, ни ног, ни рук. Я такой же человек, как все. Мне хочется любви. И самое интересное – я не хочу больше связывать свою жизнь с идиотками, дурами и понимаете с кем", – заявил Шаляпин в эфире программы "Прямой эфир".

По словам новоиспеченной парочки, они познакомились в кулуарах ток-шоу. Разговорились, поужинали в ресторане и поняли, что у них много общего.

Бывшая жена певца – Лариса Копенкина – очень рада за своего экс–возлюбленного. Она уверена, что у Виталины и Прохора получится замечательный творческий дуэт, однако роман с продолжением у них не выйдет.

"Виталина при всей своей очаровательности и мягкости довольно-таки жесткий человек. У нее есть характер. Она умна, она знает, что хочет, и она добьется этого. И я Прохору, когда он мне стал о ней рассказывать, я ему сказала: "Прохор, она тебя порвет, как грелку Тузик". Я не знаю, кому в этом союзе опасаться, но пока им хорошо – один поет, другой играет, – вся страна должна быть спокойна", - рассудила Копенкина.

Еще одна экс-зазноба Шаляпина, модель и актриса Анна Калашникова, также не верит, что у этой пары есть будущее. Девушка уверена, что Шаляпин просто не создан для семьи: серьезные, стабильные отношения ему быстро наскучат и он уйдет на поиски новых эмоций.