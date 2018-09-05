Цымбалюк-Романовская резко ответила на дерзкие обвинения

Судебные разбирательства в отношении Виталины Цымбалюк-Романовской продолжаются. На сей раз свидетель по делу Элина Мазур обвинила экс-супругу Армена Джигарханяна в подделке подписей легендарного артиста под документами, однако Виталина назвала такие заявления абсурдными.

Накануне, 4 сентября, состоялось очередное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Виталины Цымбалюк-Романовской. Слушание было закрытым, однако журналисты кое-что выяснили. РИА ФАН приводит слова Элины Мазур о том, что якобы пианистка, будучи директором театра Армена Джигарханяна, подделывала его подписи под имущественными и финансовыми документами учреждения.

Однако Виталина опровергает все наветы. На своей официальной страничке в социальной сети Facebook она оставила такой пост: "Все, что я слышала в суде сегодня от так называемых свидетелей – не просто сплошной оговор, а совершеннейший бред и абсурд".

Цымбалюк-Романовская выразила удовлетворение от того, что теперь ее окружают только хорошие люди (а ведь когда-то Виталина и Элина были партнерами, последняя даже представляла ее интересы). При этом она не выбирала выражений. "Я счастлива, что закончился период, в котором меня окружала вся эта шваль, а в настоящем и будущем – этап общения с интеллигентными, талантливыми людьми! Вперед и только вверх!!!" – оптимистично заявила Виталина.

По версии следствия, Цымбалюк-Романовская следила за Джигарханяном. Предполагается, что она сама или с помощью наемного работника вмонтировала в потолок кабинета легендарного артиста в Московском драматическом театре бескорпусную камеру. Позже Цымбалюк-Романовская отдала видеозапись одному из центральных телеканалов, который продемонстрировал ее в прямом эфире.

Теперь Виталина обвиняется в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни актера, составляющих его личную тайну, без его согласия и предоставлении этих сведений СМИ. В рамках уголовного дела Армен Джигарханян пытается добиться от бывшей жены возмещения морального ущерба в сумме три миллиона рублей.

