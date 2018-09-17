Эксклюзив Интервью Что случилось с Верой Алентовой Развод Петросяна Дом-2

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Шоу-бизнес

Раздувшаяся Максакова бестолково объяснилась

Мария Максакова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Мария Максакова не боится украинских националистов – но, тем не менее, ходит в бронежилете. Покидать Украину оперная певица отказалась - несмотря на опубликованные в Сети угрозы.
прочитано 5119 раз

Марию Максакову охраняют "доблестные воины АТО". Телохранителей артистке выделил сам украинский президент Петр Порошенко, так что на угрозы так называемых патриотов она не обращает внимания.

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Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

"Мне предоставлена государственная охрана. Меня очень опекают. Меня опекает президент Петр Алексеевич Порошенко, когда он выделил мне эту госохрану, это было его решение. Зачем мне советовать куда-то переезжать, если я здесь действительно под замечательной охраной?" – заявила вдова убитого в Киеве Дениса Вороненкова корреспонденту НТВ.

Максакова утверждает, что даже не знала о видео с угрозами, пока по этому поводу не было возбуждено уголовное дело. Тем не менее, несмотря на смелые заявления, певица носит бронежилет – возможно поэтому выглядит несколько располневшей (как писали Dni.Ru, это было особенно заметно во время ее последнего интервью с Евгением Киселевым).

Напомним, ролик с угрозами в адрес сбежавшей на Украину певицы опубликовал в соцсетях журналист Игорь Громов. Он предложил оперной диве в 72 часа покинуть страну. Громов считает, что Мария Максакова является российским спецагентом. Его убеждает в этом близкое знакомство Максаковой с бизнесменом Александром Сусленским. Предполагается, что между вдовой Вороненкова и предпринимателем не просто дружеские отношения – их очень часто видят вместе. А Сусленского украинцы называют "смотрящим" за культурой в Незалежной.

"Александр Сусленский – это советник министра культуры Нищука, которого уволили сразу после начала нашего культурного Майдана, одним из организатором которого я являюсь. И многих людей волнует тот факт, что Евгений Нищук, по сути, проводя пророссийскую политику, дает шанс таким людям, как Максакова и Сусленский, влиять на сферу культуры", – обосновал свои угрозы в адрес певицы Громов, выступив в эфире телеканала НТВ. Он воспользовался случаем и снова предупредил певицу: ее ждет судьба украинского журналиста Олеся Бузины, передает Пятый канал.

Автор: Андрей Евлампиев17 сентября 2018, 16:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Максакова радикально изменилась к 40 годам

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