Максакова расправилась с болтливой бывшей женой Вороненкова

Друг убитого беглого депутата Дениса Вороненкова – Евгений Нимеровский стал героем программы "На самом деле" Первого канала. На детекторе лжи он готов доказать, что Мария Максакова отомстила Светлане Макеенко за откровенное интервью.

В прошлом выпуске передачи первая жена Вороненкова – Светлана рассказала, что Денис имел отношение к криминалу и первые большие деньги заработал незаконным путем. Беглый депутат, по ее словам, часто распускал руки, а также был очень свободных взглядов – склонял ее к занятиям групповым сексом. Якобы это и стало причиной развода.

После этого эфира в Сети появились снимки, на которых запечатлена Макеенко со следами удара на лице. Редакторы шоу связались с экс-супругой убитого депутата, та объяснила появление травмы неудачным падением и отказалась развивать тему.

Нимеровский не верит рассказу Светланы. Он считает, что Максакова организовала нападение на болтливую Макеенко, чтобы заставить молчать. Евгений поведал, что после того скандального выпуска ему звонили на домашний номер и угрожали. Проверка на полиграфе показала, что мужчина не врет.

Он полагает, что Денис все еще жив и руководит действиями Марии, ведь происходящее вполне в духе Вороненкова. Также бывший приятель беглого депутата сообщил, что тот содержал несколько публичных домов.

Нимеровскому вторит журналист Елена Бойко, которая провела собственное расследование и выяснила, по какой схеме работал преступный бизнес Дениса. "В 98-м году в Рязани у Вороненкова было два вполне успешных борделя. В эти бордели приглашались девочки местные, старлетки, которых он заманивал карьерой модели или в шоу-бизнесе обещал им карьеру – в Москве. Посетителями этого борделя были высокие чины из милиции и высокие чины из прокуратуры", – поведала гостья.

Как сообщила Бойко, все, что происходило в публичных домах Вороненкова, записывалось на камеру. "Люди, которые оказались на этих кадрах, оказались в его руках, и Вороненков всегда мог дергать их за ниточки", – рассуждает репортер. Благодаря собранному компромату Денис смог сделать карьеру в политике.