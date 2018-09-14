"Стеснялась других людей": жена Сергея Жукова об интимном процессе на публике

Супруга певца Сергея Жукова 32-летняя Регина Бурд, разоткровенничалась с подписчиками своего микроблога. Женщина отметила, что есть кое-что, что мужу не показывает.

В своем Instagram Регина опубликовала список главных "не" в своей жизни – чего ни разу не делала. Супруга звезды никогда не любила черную и красную икру. Не участвовала в драках, в детстве не любила детский сад.

"Я никогда не думала что я буду мамой 3-х деток😅 Но спасибо, судьбе, что она решила иначе. Я никогда не узнаю ответов на все вопросы в моей голове. Потому что их бесконечно много и жизнь подкидывает еще больше. Я никогда не красила губы, не делала макияж, даже не пудрила носик в присутствии мужчины и мужа. Да и в принципе, в общественном месте. Возможно, я старомодна. Но меня не переубедить: это сугубо интимный процесс. Даже когда меня красят перед съемками, я стесняюсь окружающих людей в комнате🙈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась Бурд.

Также Регина попросила подписчиков поделиться своими списками "не". Поклонники с удовольствием составили собственные рейтинги и опубликовали в комментариях под постом. Многие отметили, что последнее признание супруги Жукова их очень удивило. Фолловеры засыпали Бурд комплиментами, мол, она прекрасна и без косметики.

"Регина вы просто красавица и умница", "Регина, а вам очень идет, когда вы подкрашены) макияж только подчеркивает вашу красоту!", "Региночка у вас красота и от мамы и от папы.Вам не нужна ни какая косметика😍😍😍", "Красавица, вам грим и не нужен!" – писали пользователи Сети.