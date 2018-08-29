Жуков скрывает лицо после опасной операции

Певец сообщил поклонникам на своей странице в Instagram о прошедшей операции. По его словам, все прошло успешно.

"Друзья! Операция моя прошла успешно! Я уже нахожусь в палате, встаю, передвигаюсь, чувствую себя очень хорошо и позитивно!!!", – написал Сергей Жуков. Также исполнитель поблагодарил хирургов, докторов, медсестер, стран в целом и каждого отдельно, кто поддерживал и переживал за него в это нелегкое время.

"Теперь предстоит реабилитация и я надеюсь, что уже скоро я смогу порадовать вас и своим творчеством, и новым здоровым и возрожденным Жуковым. В ближайшие дни постараюсь записать для вас видео! Спасибо!!!", – резюмировал артист. Подписчики облегченно вздохнули и пожелали Сергею скорейшего восстановления после операции.

"Слава богу! Всю ночь вчера не спали, переживали за тебя. Береги себя, пожалуйста! Ты нужен своим деткам!!!", "Скорейшего выздоровления! Не спешите так на сцену, пройдите все необходимые процедуры, а мы подождем", – прокомментировали пост певца фолловеры. Заметили они и то, что Сергей не добавил к публикации свое фото из больницы. "Понимаю, почему сердце на картинке, а не лицо. Страшно представить, как вы сейчас выглядите! Наверняка обезображены работой хирургов, но это ведь только во благо", – написал один из пользователей соцсети.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 29 Авг 2018 в 6:15 PDT

Ранее солист группы "Руки вверх!" обратился к своим фанатам. На 29 августа ему была назначена операция, и артист попросил поклонников поддержать его молитвой.

О болезни Жукова стало известно почти месяц назад. Коллеги певца рассказали, что в молодости он увлекался анаболиками и алкоголем, которые "посадили" ему сердце – и теперь у артиста серьезные проблемы. Сам певец не говорит о том, чем же болен.