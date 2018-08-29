Изнеможденный Жуков молится перед сложной операцией

Солист группы "Руки вверх!" просит своих фанатов о помощи. На 29 августа назначена операция, и артист просит поклонников поддержать его молитвой.

Поклонники Сергея Жукова наперебой желают ему удачи и здоровья. Их впечатлил поступок артиста – публичное обращение к ним перед сложной операцией.

"Друзья! Через полчаса мне будет сделана операция – и я очень хочу верить в ее успех и завершение моих многомесячных испытаний. Я хочу верить, что Божия Матерь тоже поможет мне легче перенести операцию и окончательно выздороветь! Прошу от вас, друзья, доброго слова и теплой молитвы", – написал Сергей в Instagram. Жуков верит, что такая поддержка ему очень помогает.

Через некоторое время в посте появилась приписка - постскриптум. "Все в порядке, я уже в палате", – написал Сергей. За первые полчаса после публикации фанаты оставили больше четырех тысяч комментариев под постом.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 28 Авг 2018 в 9:10 PDT

О болезни Сергея стало известно почти месяц назад. Жуков сразу предупредил, что болен не "одной из тех страшнейших болезней" - так что фанаты вздохнули с облегчением, ведь речь идет не об онкологии. Однако позже коллеги певца рассказали, что в молодости он увлекался анаболиками и алкоголем, которые "посадили" ему сердце – и теперь у артиста серьезные проблемы.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 19 Июл 2018 в 10:37 PDT

Сам певец не говорит о том, чем же болен. Но сообщил поклонникам, что перенес уже две операции и готовится к третьей. 42-летний артист впервые за 20 лет отменил часть гастрольного тура, пишет издание "7 Дней".