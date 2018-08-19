Что умалчивают Овечкин и Шубская о своем ребенке

В семье обладателя Кубка Стэнли Александра Овечкина пополнение. Его жена Анастасия Шубская родила одному из лучших хоккеистов мира первенца. В общественность уже успела просочиться любопытная информация о малыше.



Первым о рождении ребенка сообщил друг Овечкина, баскетболист Виталий Фридзон. После этого и сам спортсмен подтвердил эту информацию в своем Instagram.

Позже удалось выяснить, что ребенок получил имя Сергей. Поклонники хоккеиста пожелали узнать, с чем связан такой выбор звездной пары.

Оказалось, что хоккеист назвал сына в память о погибшем старшем брате. Когда Александру было десять лет, Сергей Овечкин погиб в автокатастрофе, передает "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Александр Овечкин и Анастасия Шубская познакомились в 2008 году на Олимпиаде в Пекине. Однако они начали встречаться лишь через семь лет. В июле 2017-го состоялась праздничная церемония свадьбы.

Ранее сообщалось, что в случае рождения девочки Александр и Анастасия якобы назовут ребенка Верой – в честь матери Шубской, актрисы Веры Глаголевой. Стоит отметить, что недавно исполнился год со дня ее смерти.