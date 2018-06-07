Известный продюсер взвыл от подлости любимой супруги

Продюсер и основатель лейбла Kruzheva Юрий Бардаш обвинил супругу певицу Луну в неверности. Он уверен, что девушка изменяла ему солистом группы "Грибы" Александром Волощуком.

На своей странице в Facebook Юрий опубликовал гневное послание к певцу. Ревнивец обзывал конкурента бранными словами, обещал "мысленно выколоть глаза", Александру, "сжечь на костре яростного гнева, и содрать кожу". Отметим, что Бардаш в тексте ни разу не упрекнул супругу в неверности.

"C бабы спроса нет, нагуляется, напрыгается и вернется в семью там ее ждет муж и сын, а о тебе Саша Волощук поговорим ближе. Мы вместе с тобой работали, над музыкой в моей компании, не один трэк сделали, и не один альбом, общались достаточно тепло и близко, и темы для разговора были разные, ты ведь хороший парень был как мне казалось, и перестав общаться, мы остались людьми с уважением друг к другу, никто никому боли не причинял, плохого не сделал, я твоих баб не касался", – обратился к любовнику жены продюсер.

Публикация от Грибы (@grebzlife) 22 Ноя 2016 в 9:54 PST

Ниже Барташ отметил, что и сам не святой, однако это никак не касается описываемой ситуации. "То что я **** и изменял своей жене это мои с ней проблемы, внутренние, и тебя **** это ни как не должно было касаться, ты тут не причем это мои перед ней косяки и она вольна ответить мне как угодно", - взвыл от негодования Юрий.



Публикация от ЛУНÁ (@kri_luna) 2 Май 2018 в 9:39 PDT

Супруга продюсера Кристина Бардаш, более известная как певица Луна, сначала отказалась комментировать ситуацию. Однако через пару часов опубликовала в своем Instagram следующее: "Короче. Не держу зла на Юрия Бардаша, так как благодаря ему я встретила любовь своей жизни..."