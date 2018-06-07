Известный продюсер взвыл от подлости любимой супруги
На своей странице в Facebook Юрий опубликовал гневное послание к певцу. Ревнивец обзывал конкурента бранными словами, обещал "мысленно выколоть глаза", Александру, "сжечь на костре яростного гнева, и содрать кожу". Отметим, что Бардаш в тексте ни разу не упрекнул супругу в неверности.
"C бабы спроса нет, нагуляется, напрыгается и вернется в семью там ее ждет муж и сын, а о тебе Саша Волощук поговорим ближе. Мы вместе с тобой работали, над музыкой в моей компании, не один трэк сделали, и не один альбом, общались достаточно тепло и близко, и темы для разговора были разные, ты ведь хороший парень был как мне казалось, и перестав общаться, мы остались людьми с уважением друг к другу, никто никому боли не причинял, плохого не сделал, я твоих баб не касался", – обратился к любовнику жены продюсер.
Ниже Барташ отметил, что и сам не святой, однако это никак не
касается описываемой ситуации. "То что я **** и изменял своей жене это мои с
ней проблемы, внутренние, и тебя **** это ни как не должно было касаться, ты
тут не причем это мои перед ней косяки и она вольна ответить мне как угодно", -
взвыл от негодования Юрий.
Супруга продюсера Кристина Бардаш, более известная как певица Луна, сначала отказалась комментировать ситуацию. Однако через пару часов опубликовала в своем Instagram следующее: "Короче. Не держу зла на Юрия Бардаша, так как благодаря ему я встретила любовь своей жизни..."
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