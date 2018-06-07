О беременности Матильды Шнуровой сообщили в Сети

Скандально известный блогер Лена Миро высказала мнение, что развод Сергея и Матильды Шнуровых – "развод". По ее словам, такой пиар-ход придумала их близкая подруга Ксения Собчак.

Лена Миро внимательно следит за тем, что происходит в отечественном и западном шоу-бизнесе. Блогер оперативно реагирует на все события и отражает свою точку зрения в социальных сетях. И если на страничке в "Живом журнале" Миро предпочитает глубокомысленные рассуждения, то на канале в Telegram оставляет короткие, но не менее информационные сообщения.

Так, блогер опубликовала фотографию лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, который недавно выступил с заявлением, что они с женой Матильдой приняли решение развестись. Однако Лена Миро высказала убеждение, что развод пары – "развод" их фанатов и прочих, кто с интересом следит за жизнью скандально известного музыканта и его харизматичной супруги.

"Следующим этапом интриги станет беременность Матильды от неизвестного, заход к Малахову для ДНК-теста и счастливое воссоединение семьи", – высказалась Миро. Блогер поделилась с подписчиками догадкой, кто стоит за всем этим. "И да, эту интригу с разводом ради возвращения утраченной после "Экспоната" и "В Питере – пить" популярности придумала Ксюшадь (так за глаза называют Ксению Собчак. – Прим. ред.)", – заявила Миро.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 5 Июн 2018 в 8:17 PDT

В заключение блогер написала: "Вот такие "звезды" у нас – не творчеством, так беременностью и разводами не дают о себе забыть". Напомним, 25 мая Сергей Шнуров объявил, что уходит от жены. "Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", – написал певец в Instagram и попросил не беспокоить его по этому вопросу. Позже Матильда подтвердила печальные новости. По неофициальным данным, причиной развода стали бесконечные измены музыканта.