Украинский певец опозорился на "Евровидении"

Певец Melovin забыл родной язык во время пресс-конференции. А всему виной принципиальная позиция Украины – общаться с журналистами лишь на мове.

В Сети появилось видео с пресс-конференции певца Melovin (настоящее имя – Константин Бочаров), представляющего Украину на песенном конкурсе "Евровидение". Не обошлось без конфуза. Во время разговора с журналистом артист забыл родной язык.

"Мне так много пишут (несколько секунд пауза. – Прим. ред.) писем", – сказал украинский исполнитель. Очевидно, артист забыл, как на украинском будет "письмо". Тогда певец обратился за помощью к переводчику, сидящему рядом. Он немедленно помог артисту. Видео представил Telegram-канал Super.

Отметим, что Melovin стал участником "Евровидения" после победы на национальном отборе. Он будет исполнять песню Under The Ladder. Напомним, первый полуфинал песенного конкурса состоится 8 мая, а второй – 10 мая. Финал запланирован на 12 мая.

Россию на "Евровидении" представит певица Юлия Самойлова. Артистка выступит с песней I Won't Break, что переводится с английского "Я не сломаюсь".

"Эта песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем", – рассказывала о своем номере певица. Согласно жеребьевке Самойлова выступит в первой половине второго полуфинала.