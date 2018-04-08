Дочь и внуки плюнули на тяжелобольную Пьеху

Лежащей в кардиологии певице некому принести лекарства. Родственники у нее очень занятые.



Эдита Пьеха угодила в больницу, и оказалось, что все очень серьезно. Ей даже пришлось отменить сразу два ближайших концерта: в Екатеринбурге, где она должна была выступить 7-го числа, и в Челябинске 9-го.

"Бронхит, просто достал. Бронхит очень сильный. И по ночам кашляю", – призналась артистка. Ей бы сейчас покой да забота нужны, но нет, увы, ни того, ни другого. "Журналисты без конца звонят – не умерла еще? Нет, не дождетесь", – осипшим голосом говорит певица.

При этом в больнице, куда увезли народную артистку, нет нужных лекарств. А привезти их некому – вся семья в отъезде. Для дочери и внуков работа, гастроли и поклонники важнее, видимо, здоровья 80-летней Эдиты Станиславовны. Внук Стас Пьеха на вопрос о состоянии здоровья бабушки просто отмахнулся: "Это обычное ОРЗ, которое перешло в бронхит. Как у всех".



Поэтому журналисты программы "Ты не поверишь" на НТВ были вынуждены ехать к артистке с целым пакетом лекарств – другого варианта спасти артистку не было. "Ингаляции, уколы делают, надеюсь, что поправлюсь, все хорошо", – пытается сохранять оптимизм артистка.

Интересно, что лежит она отделении кардиологии. По ее словам все дело в том, что в больнице просто нет отделения для больных хроническим бронхитом, поэтому туда ее и отправили

Как писали ранее Dni.Ru, в больнице Петербурга, куда была доставлена артистка, не нашлось VIP-палаты, поэтому она лежит вместе с обычными людьми.

