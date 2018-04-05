В старушке в инвалидном кресле не узнали красавицу Пьеху

Появилось шокирующее фото из больницы, куда попала певица. Причем положили ее с обычными людьми.

Новость о срочной госпитализации 80-летней Эдиты Пьехи наделал шума. Помощь врачей понадобилась после того, как у нее начались приступы мучительного кашля – настолько сильного, что медики заподозрили воспаление легких. У легенды отечественной эстрады осип голос, ей очень трудно говорить. В итоге пришлось отменить сразу два ее ближайших концерта: в Екатеринбурге, где она должна была выступить 7-го числа, и в Челябинске 9-го.

"Ничего страшного, просто обострился бронхит, видите, какой голос, говорить не могу даже, положили в больницу, ингаляции, уколы делают, надеюсь, что поправится, все хорошо", – уверяла она журналистов. Репортеры, кстати, выяснили, что в больнице Петербурга, куда была доставлена артистка, не нашлось VIP-палаты, поэтому она лежала вместе с обычными людьми.

Telegram-канал "Хороший" публикует снимок сморщенной старушки в инвалидном кресле, сделанный в клинике. В даме совершенно невозможно узнать статную красавицу Эдиту Пьеху. Она ли это?! А вдруг – посторонний человек попал в кадр? Всклокоченные короткие волосики вместо пышного парика, осунувшийся вид, дряблая кожа рук – нет, это не великая Пьеха!

"Не подумайте, я не лысая! – недавно оправдывалась певица. – Просто 30 лет делала прически, которые мне ужас как надоели! Только представьте: каждое утро я накручивала волосы на бигуди, сушила феном, начесывала. Потом мне посоветовали приобрести в Израиле хороший парик".