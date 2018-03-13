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Басков высмеял вечную молодость 80-летней Пьехи

Эдита Пьеха и Николай Басков. Фото: Dni.Ru
Одним из ведущих первой церемонии вручения международной профессиональной премии Bravo в области популярной музыки стал Николай Басков. Его искрометный юмор и репризы не оставили равнодушными зрителей Кремлевского дворца. Впрочем, иногда артист слегка перегибал палку.
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В этот вечер от сияния звезд на сцене слепило в глазах – получивший за заслуги в музыке и благотворительности титул рыцаря Род Стюарт, сладкоголосый Эрос Рамазотти, немеркнущие музыканты из Duran Duran... Но теплее всего, кажется, зал принял суперхит The Final Countdown шведской хард-рок-группы Europe, написанный еще в далеком 1986 году. 

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Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Увидев лихо скачущего по сцене солиста и гитариста этого легендарного коллектива 54-летнего Джоуи Темпеста, Басков аж взвизгнул. "Посмотри, как парень хорошо выглядит, хотя ему уже сильно за 50, – обратился певец к своей соведущей Заре. – Я ведь в школу пошел под его песню. Надо будет потом за кулисами взять у него номер пластического хирурга". "Или нет, лучше позвонить Эдите Пьехе, она тоже молодо выглядит", – хохотнул артист.

Эдите Станиславовне, к которой Алла Пугачева однажды иронично обратилась со словами "вечная вы наша", в этом году исполнится 81 год. Но она, действительно, в прекрасной форме, много выступает. И не скрывает секретов свой молодости. Например, на сцене она всегда появляется в пышном парик, поскольку от многолетних завивок и укладок ее волосы потеряли былую красоту и ослабели. "Не подумайте, я не лысая! – оправдывается певица. – Просто 30 лет делала прически, которые мне ужас как надоели! Только представьте: каждое утро я накручивала волосы на бигуди, сушила феном, начесывала. Потом мне посоветовали приобрести в Израиле хороший парик".

Что же касается пластических операций, то певица в одном из интервью призналась: "Сделала омоложение кожи лица по особой технологии.Не за границей – в России, в Челябинской области. Мне накладывали на лицо особый бальзам, который сжигает верхний слой кожи вместе с морщинами. Кроме того, я взяла за правило делать гимнастику лица".

Автор: Иван Губкин13 марта 2018, 13:58
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Николай Басков удивительно похорошел

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