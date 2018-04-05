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Шоу-бизнес

Всю семью Эдиты Пьехи скосила серьезная болезнь

Эдита Пьеха. Фото: GLOBAL LOOK press/Valeriy Matusov
Внук легендарной исполнительницы Эдиты Пьехи Стас сделал заявление. Он сообщил, что болезнью, которой страдает певица, переболели все члены семьи.
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Встревоженные журналисты связались с популярным исполнителем Стасом Пьехой, чтобы узнать о состоянии его госпитализированной бабушки Эдиты Пьехи. Тот постарался успокоить работников СМИ, "ОРЗ, ее состояние под контролем", – коротко отметил певец. Впрочем, как оказалось, этим заболеванием, которое может оказаться весьма коварным и серьезным, переболели все члены семьи, компетентно сообщает РЕН ТВ.

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Напомним, накануне, 4 апреля, появилась информация о срочной госпитализации 80-летней Эдиты Пьехи. Утверждалось, что легендарную исполнительницу увезли в больницу с воспалением легких. Особо пронырливые журналисты умудрились взять комментарий у самой артистки.

Эдита призналась, что ситуация не столь опасна, однако не все так просто. Она заявила, что у нее обострился бронхит. Тем не менее, исполнительница не теряет присутствия духа. Однако очевидно, что в 80 лет даже запущенный бронхит может представлять серьезную опасность.

В последнее время Эдита Пьеха страдает из-за проблем со здоровьем. Так, в декабре 2016 года артистка поскользнулась и получила серьезную травму, в результате чего пришлось даже отменить концерт. Певица ушибла бедро. К счастью, Пьеха сумела восстановиться.

Ранее Dni.Ru писали, что у певицы отказывают ноги. Журналистам удалось выяснить, что даже лежачие полицейские представляют для Пьехи серьезное препятствие. Сообщалось, что звезде очень трудно передвигаться без посторонней помощи.

5 апреля 2018, 08:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Эдита Пьеха

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