Знаменитая актриса отказалась говорить по-русски

Известная на Украине актриса Ирма Витовская заявила, что сделала свой выбор в пользу родного языка на экране. Свое решение не говорить по-русски она обосновала политическими причинами.

Витовская отметила, что многие ее коллеги "ломаются" и "идут сниматься на русском языке". Она же заявила, что готова на все ради своих принципов.

"Я могу в "Макдоналдсе" работать, вот вам крест. Поэтому я пошла делать свои театральные проекты из-за того, что поняла – я не нагнусь никогда", – цитирует актрису "Укринформ". "И пока эта война продолжается, для меня лично неприемлемо работать в русскоязычном сегменте, когда люди платят за Украину жизнью. Среди тех ребят, которые воюют, очень много русскоязычных, но я не думаю, что они в перспективе не видят Украину украинской", – высказала она свою позицию.

Стоит отметить, что языковой вопрос – один из наиболее злободневных для нынешней украинской власти. Уже на протяжении четырех лет Киев ведет настоящую войну с русским, ущемляя права русскоязычных граждан страны. Апофеозом этой политики стало принятие в прошлом году закона об образовании, в соответствии с которым преподавание будет полностью украинизировано в 2020 году.

Как писали Dni.Ru, знаменитая певица София Ротару долго отказывалась от концертов в России из-за конфликта на Украине. Ранее артистка публично заявила о патриотизме: "Я никогда не чувствовала себя русской. Я украинка, которая родилась здесь и желает провести здесь всю свою жизнь. Как бы там ни было, несмотря на свои постоянные разъезды, больше всего я люблю проводить свое время именно у себя дома. Мой дом – это Ялта, Крым, территории, которые сегодня считаются частью России. Как по мне, это совсем не так". Однако Ротару все же в России выступает.