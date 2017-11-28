На Украине Лорак устроили взбучку из-за концертов в России

Украинский музыкант Павел Зибров осуждает позицию своих коллег-соотечественников, которые выступают и проживают в России. Он считает, что им не стоит обижаться на то, как к ним стали относиться на исторической родине.

Позиция певца и композитора довольно резка и категорична. Он уверен, что свой выбор артисты сделали, вполне осознавая последствия.

"Что бы там ни говорили, они выбор свой сознательно сделали. Они взрослые. Это не дети, за которых продюсер решил", – цитирует Зиброва издание "Апостроф. Лайм". При этом певец не исключил, что в будущем коллеги все же решат вернуться на родину. "Та же Ани Лорак пусть не обижается, когда приезжает на Украину. Но думаю, что она это понимает и скоро уедет", – добавил Зибров.

Музыкант отметил, что фраза "К хорошим россиянам я поеду", не работает. По его мнению, артисты-украинцы должны выдержать паузу, пока отношения между странами оставляют желать лучшего. "Когда же оно станет на место, тогда будем ездить. Но когда это произойдет, никто не знает", — заявил певец.

При этом Зибров подчеркнул, что артист на Украине не может находиться вне политики. "Если ты в социуме, ты же не на небе живешь, не на месяце, не на облаках, а ты живешь здесь, и тебя эта политика бьет. Так что ты можешь быть или активным политиканом, или пассивным", – сказал музыкант.

Отметим, знаменитая певица София Ротару долго отказывалась от концертов в России из-за конфликта на Украине. Ранее артистка публично заявила о патриотизме: "Я никогда не чувствовала себя русской. Я украинка, которая родилась здесь и желает провести здесь всю свою жизнь. Как бы там ни было, несмотря на свои постоянные разъезды, больше всего я люблю проводить свое время именно у себя дома. Мой дом – это Ялта, Крым, территории, которые сегодня считаются частью России. Как по мне, это совсем не так".

Однако Ротару все же в России выступает. Сегодня поет в Кремле, завтра развлекает именитых гостей на гала-ужине по случаю объявления номинантов российской национальной премии Bravo. А вскоре Ротару выступит и на "Песне года" в "Олимпийском". Более того, ходят слухи, что певица ведет переговоры о полноценных гастролях по России.