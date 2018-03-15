Путин пришел проститься с Табаковым

Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с Олегом Табаковым, сообщил корреспондент Dni.Ru с места событий. Траурное мероприятие проходит в Московском художественном театре имени Чехова.
Проститься с артистом пришли коллеги, деятели культуры, политики и просто поклонники. Напомним, что Олег Табаков ушел из жизни 12 марта.
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