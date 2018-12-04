Дакота и Соколовский помирились

Говорят, Влад Соколовский и Рита Дакота, чей развод обсуждают на протяжении нескольких недель, нашли общий язык и теперь налаживают отношения. Бывшие влюбленные даже сумели договориться о разделе совместно нажитого имущества.

В близком окружении говорят, что Рита Дакота и Влад Соколовский решили пойти на мировую ради дочери. "Да, ребята начали налаживать отношения. Конечно, никто не забудет те неприятные подробности их семейной жизни, осадок остался, особенно у Дакоты, но оба стараются идти дальше... Общаются не как муж и жена, а по-пацански, практически как брат и сестра", – сообщили близкие к Рите и Владу люди.

Впрочем, не все так гладко, как могло бы показаться. "Например, проводить время с дочерью пока предпочитают по отдельности. Радует, что Рита не стремится сбежать из дома, когда Влад приезжает за ребенком", – отметили в окружении бывших влюбленных.

А еще Соколовский и Дакота сумели договориться о разделе совместно нажитого имущества. "Необходимые документы подписаны, все решили мирным путем. Договорились, что общая московская квартира достанется дочке Мии", – цитирует владелицу адвокатского бюро "Гордон и сыновья" Катю Гордон StarHit.

Можно только представить, что испытывают Влад и Рита. В свежем посте в социальной cети Instagram Дакота призналась, что расплакалась, когда увидела елочные украшения. Для нее это будет первая зима без супруга. "У нас с Соколовскими были самые лучшие новогодние праздники за всю мою жизнь. Мы варили глинтвейн и пекли печенье, мы покупали одинаковые свитера с оленями и собирали по городу лучшие елочные игрушки для Рождества, мы ходили на ярмарки, ели сахарных петушков и танцевали под снегопадом, мы включали Френка Синатру на Christmas Radio и зажигали герлянды по всему дому, мы были действительно счастливы (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – констатировала певица.

"Когда боль проходит и остается только память, только свет и благодарность, ты вдруг забываешь все плохое, выключаешь все обиды и по-настоящему благодаришь небо и жизнь за опыт, а вместе с ними и людей, причинивших тебе боль, за счастье и любовь. У многих не было такой семьи никогда в жизни, у меня была почти 5 лет. Ну разве не повод верить в чудеса?" – задала риторический вопрос Дакота.

Напомним, об изменах мужа широкой общественности рассказала сама Рита Дакота. Как поняли откровения певицы ее поклонники, Влад Соколовский завязывал краткосрочные романы даже в тот момент, когда певица ждала от него ребенка.

