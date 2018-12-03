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Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон отчитала грубую Меган Маркл

Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Новость о том, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон не смогли найти общий язык, появилась еще две недели назад. На самом деле противостояние двух герцогинь началось гораздо раньше, в декабре прошлого года, и с тех пор становилось все более напряженным. 
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В прошлом году Меган Маркл чувствовала себя неуютно среди членов королевской семьи, и принц Чарльз, который проникся симпатией к бывшей актрисе, попытался поддержать ее и помочь ей подружиться с принцем Уильямом и Кейт. По просьбе наследника британского престола герцог и герцогиня Кембриджские пригласили Гарри и его супругу на прошлое Рождество (25 декабря) в особняк Анмер-Холл на территории Сандрингемской усадьбы.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Однако эта встреча не помогла сблизиться двум парам – вместо этого произошла "ужасная ссора". Один из помощников монаршей семьи рассказал, что Меган откровенно назвали "грубой". "Герцогини говорили с глазу на глаз. Ситуация обострилась, когда Маркл сообщила Гарри, что ее "отчитали". Принц принял ее сторону, а его брат, конечно же, вступился за Кейт, которая на тот момент была беременна третьим ребенком, и не была готова к такому открытому столкновению", – сказал он.

Меган уже не раз успела показать скверный характер: она довела своего бывшего личного ассистента до слез, плохо относилась к слугам Кейт и чуть не вступила в спор с Елизаветой II из-за тиары. Недавно герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что они покинут Кенсингтонский дворец и переедут во Фрогмор-хаус в начале следующего года.

Чтобы избежать конфликта в этот раз, принц Уильям и Кейт могут отметить Рождество в английском графстве Беркшир вместе с семьей Миддлтон. Младший брат герцогини Джеймс сообщил, что для них Рождество – это праздник, который собирает всех членов их семьи. 

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Публикация от British & Swedish Royal Family (@britishswedishroyalss)

Недавно мать Кейт рассказала, что ее внуки могут по традиции отпраздновать 25 декабря с ними. "Мы не придерживаемся какого-то строгого расписания. Обычно мы проводим утро в церкви, затем идем на прогулку, после открываем часть подарков (остальную часть – вечером)", – поделилась Кэрол в интервью The Sunday Telegraph. "На обед у нас копченый лосось и шампанское. Главный прием пищи – вечером, когда к нам присоединяются внуки. Но мы можем передвинуть его пораньше", – заключила она.

Автор: Полина Крылова3 декабря 2018, 10:08
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