Кейт Миддлтон отчитала грубую Меган Маркл

Новость о том, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон не смогли найти общий язык, появилась еще две недели назад. На самом деле противостояние двух герцогинь началось гораздо раньше, в декабре прошлого года, и с тех пор становилось все более напряженным.

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