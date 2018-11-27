"Выступать сидя не начну": Сергей Жуков о своем здоровье

Российский певец Сергей Жуков стал более трепетно следить за своим здоровьем. Этим летом артисту пришлось перенести три операции из-за грыжи.

Жуков сообщил, что сейчас он чувствует себя хорошо, и поблагодарил поклонников за поддержку. "Сначала я бы хотел сказать, что ощущал поддержку каждого, и благодарю вас всех за это. Для артиста это очень важно. Сейчас со мной уже все хорошо, не переживайте!" – сказал он. Певец с иронией добавил, что, к сожалению, "крутить сальто, как Олег Газманов", он уже не сможет.

Солист поп-группы "Руки вверх!" признался, что ему тяжело жить без музыки и энергии концертов, поэтому он ищет любую возможность уехать в тур. Сейчас его коллектив вновь переживает волну популярности, сам Сергей связывает это с огромной работой, которую проделал с остальными участниками. "К этому можно прибавить безумную ностальгию фанатов, которые выросли на наших песнях", – заключил он. Жуков пообещал, что скоро его поклонники услышат новую песню, которую он исполнит в "неожиданном дуэте", передает издание "Собеседник".

Сергей отметил, что важную роль в его восстановлении играет семья. Все свободные дни они проводят вместе, а в январе улетят в теплую страну на отдых. Напомним, что артист женился на бывшей солистке группы "ВИА Сливки" Регине Бурд в 2007 году. Пара воспитывает троих детей.

Певец будет не против, если его наследники захотят попасть в шоу-бизнес. "Если дети потянутся в шоу-бизнес – я не буду против. Но если только они сами этого захотят. Я лично подталкивать их к этому не собираюсь", – заявил музыкант. Жуков уточнил, что сейчас его дети увлекаются спортом и гимнастикой.

Несколько лет назад исполнитель с супругой открыли семейную кондитерскую "Любовь и Сладости". Сергей постоянно на гастролях, поэтому кафе руководит Регина. "В каждой проблеме персонала она разбирается сама – умеет разговаривать с людьми, сопереживать, знает их проблемы. На производстве, в кондитерской она вовлечена не только в бизнес-процессы, а еще и готовит сладкие столы, выезжает на мероприятия, может сама убрать со столика", – поделился он. Главными дегустаторами блюд являются, конечно, их дети.