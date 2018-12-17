Дакота показала сексуальные ножки

Певица поделилась новым пикантным снимком в своем Instagram-аккаунте. Поклонники Риты Дакоты в очередной раз смогли восхититься фигурой знаменитости.

Пользователи соцсети обратили внимание на длинные стройные ноги исполнительницы. Звезда предстала в шикарном черном полупрозрачном боди, ботинках, с распущенными волосами и легким макияжем.

"Хороша чертовка", "Какая же ты прелестная, сексуальная и милая!", "Вы шикарны!", "Как же Вы, Рита, расцвели после развода!!! Как же он вас подавлял, и вы сами этого не понимали... Вы сейчас и в кадре, и на фото другая, новая, красивая!!!" – оставили комментарии фолловеры. Высказались они и по поводу участия Дакоты в шоу "Танцы".

Практически всем номер Риты пришелся по душе. Многие отмечали, что песня звезды была гораздо сильнее танца, который демонстрировала одна из участниц, передает Teleprogramma.pro.

Напомним, о постоянных изменах супруга, певца Влада Соколовского, широкой общественности рассказала сама Рита Дакота на своей странице в Instagram. После скандального расставания артист недолго рвал на себе волосы и страдал из-за ушедшей любви. Вскоре он появился на публике с новой избранницей. Исполнителей считали одной из самых красивых пар современного российского шоу-бизнеса.