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Дакота довела до слез историей про отца-алкоголика

Рита Дакота. Фото: www.instagram.com/ritadakota
Певица выпустила клип "Цунами" о трудном детстве. При создании ролика звезда руководствовалась историями семейных трагедий своих поклонников.

Продолжение: Рудковская подарит Плющенко дочь

прочитано 652 раза

Рита Дакота посвятила клип в том числе и своим непростым отношениям с отцом. Выяснилось, что мужчина злоупотреблял наркотиками и алкоголем. Это повлияло на душевное состояние Риты.

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Артистка призналась, что "Цунами" – это ее попытка проработать и отпустить травму детства. Премьеру клипа исполнительница прокомментировала в своем Instagram-аккаунте.

"Мы прочитали тысячи писем, которые вы присылали в директ после выхода "Цунами" и передумали снимать автобиографию, заменив про-образ моего собственного отца на собирательный образ, сложенный из всех – ваших", – написала Дакота. Рита отметила, что любая зависимость – это не вина, а беда.

Певица выразила надежду, что каждый ребенок, оказавшийся в подобной ситуации, однажды сможет простить и пожалеть того, кто нанес ему эти травмы. Подписчики знаменитости признались, что клип растрогал их до слез.

"Рита, я ни разу в жизни не плакала после клипов – не трогало ничего. Но это! Мне даже нечего сказать, просто спасибо за труд и невероятную работу", "Посмотрела и реву уже минут 10, не могу остановиться…", "Реально до слез… Только мать вместо отца…", – прокомментировали клип пользователи соцсети. Отметим, что в роли страдающей от насилия мужа-алкоголика женщины в клипе выступила жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце. 

Автор: Валерия Нарская11 декабря 2018, 20:28
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