Рудковскую уличили в подкупе после шоу

Общественность никак не может успокоиться после эфира шоу "Вечерний Ургант" с участием Яны Рудковской, ее мужа Евгения Плющенко и их маленького сына Александра. Зрители пожалели мальчика, которого заманили в студию с помощью большого чемодана с роботами.

Несколько дней назад продюсер Яна Рудковская, ее муж, фигурист Евгений Плющенко и их сын Александр стали звездными гостями шоу Ивана Урганта. Говорили о ледовом спектакле "Лебединое озеро", в котором принимает участие сын Рудковской и Плющенко. Обсудили и Новый год.

Саша признался, что мечтает о смартфоне, как у отца. Затем рассказал, что папа хотел бы получить в качестве подарка часы, а мама – духи. Иван отметил, что в предыдущий раз на этот вопрос мальчик ответил иначе, пожелав ей бриллиантов. Однако юный собеседник не поддался внушению и твердо заявил, что маме нужнее духи.

Несмотря на принадлежность к знаменитому семейству, Саша живет в спартанских условиях. Он усиленно занимается фигурным катанием, участвует в фотосессиях и посещает светские мероприятия. А подарки и игрушки получает от родителей только в качестве поощрения.

Например, за участие в шоу Ивана Урганта ему вручили большой чемодан с роботами. "Как доснимаюсь, сразу открою!" – заявил в предвкушении мальчик. Это обстоятельство не осталось без внимания зрителей. Подписчики официальной страницы Яны в Instagram жестко высказались о чересчур плотном графике Саши.

"Бедный ребенок Измучили его 😢", "Господи, Яна. Да муж скоро с сыном убегут от тебя, прекрати держать их в "ежовых рукавицах", а то твой характер вылезет тебе боком – одна останешься", "Боязнь неоправдать ожидания родителей; это стресс для ребенка! И тем более все предано публичности ! Жаль вашего сына !", "Задолбали Вы уже своего сыночка. Ни вздохнуть ему, ни поиграть спокойно (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали пользователи Сети.