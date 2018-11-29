Сыну Рудковской и Плющенко срочно потребовался врач
Критики давно советовали фигуристу с супругой отправить малыша к логопеду. Судя по всему, Яна Рудковская и Евгений Плющенко прислушались и решили не тянуть с занятиями.
Подписчики пришли в восторг от трогательного видео Гном Гномыча (так сына ласково называют родители. – Прим. ред.). Занятия проходят в игровой форме – мальчик явно не скучает на уроке. Саша старательно произносит каждый звук, который ему задает логопед.
"Он отлично все говорит! Котеночек! Вот пристают)) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как ты хорошо выговариваешь букву р, молодец", "Молодец, Саша, усердный, старательный, прилежный и трудолюбивый во всех своих делах, многим взрослым на зависть!" – похвалили сына Рудковской и Плющенко фолловеры.
К слову, мальчик делает успехи в фигурном катании и подает большие надежды. Кроме того, Саша - профессиональная модель, он участвует в рекламных кампаниях популярных брендов. Мальчик растет всесторонне развитым, но некоторые хейтеры считают, что родители лишают ребенка беззаботного детства.
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