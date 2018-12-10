Бросившая пожилого отца звезда группы "Сливки" пришла к Борисову за наследством

Экс-солистка девичьей группы "Сливки" Дарья Ермолаева стала героиней программы "Пусть говорят" Первого канала. Отец девушки, звезда советского цирка, Юрий Ермолаев, умер при загадочных обстоятельствах.

Новость о кончине родителя настигла Ермолаеву в Бразилии, куда она переехала несколько лет назад. По словам вокалистки, о том, что она осиротела, узнала случайно – из интернета. Но настоящим шоком для нее стало то, что за полгода до смерти 84-летний легендарный артист женился на своей сиделке.

После кончины Юрия Ермолаева новоиспеченная мачеха перестала выходить на связь, а из его квартиры пропали дорогие фамильные украшения времен царской России. Также дочь советской звезды не может найти оригинал завещания.

"Мы с папой общались каждый день. В какой-то момент он пропал и не выходил на связь около двух-трех дней. Как выяснилось, он упал в ванной и не мог встать. Приезжали МЧС, вскрывали дверь, после чего появилась эта Людмила. Он говорил, что она приезжает и помогает. Я начала настаивать, чтобы он переехал ко мне", – вспоминает девушка.

Однако артист не собирался лететь к наследникам, он неожиданно женился на сиделке. "Ему 84, а ей 48 лет. Сложно поверить в такую внезапную любовь к пожилому человеку, который постоянно себя плохо чувствует", – отметила Дарья. Вокалистка не понимает, почему никто не сообщил ей о кончине отца.

"Пропали личные награды моего отца и документы, а главное – пропала личная тетрадь моего отца, которая писалась мне на протяжении всей жизни. Там были данные о банковских ячейках. Пропали драгоценности семейные", - рассказала Ермолаева. Она надеется, что телеведущий Дмитрий Борисов поможет ей разобраться в ситуации.

Гости студии сказали, что Дарья – недостойная дочь, так как бросила пожилого родителя, не приезжала и не навещала, когда тот попал в больницу. В ответ на эти обвинения девушка сообщила, что в тот момент у нее на руках был младенец семи дней от роду и малолетний старший сын с особенностями развития.

В студии появилась бывшая подруга мачехи Дарьи Ермолаевой – Татьяна Мягкова. Женщина отметила, что видела завещание, драгоценности и тетрадь в руках оборотистой Людмилы.

"Мы не знали, что она была на зарплате. Она нам рассказывала, что с ним познакомилась у Дуровой. Он – одинокий, дочь уехала, она ему не помогает, ему нужна поддержка. После того как Иван Михайлович упал у себя дома, она начала рассказывать, что он ей сделал предложение. Она начала советоваться по поводу наследства. Она приехала из Украины, с Запорожья, она очень хотела что-то поиметь. Она также хотела иметь красивую фамилию", – рассказала Мягкова.