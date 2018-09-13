Сын Рудковской и Плющенко назван одним из самых красивых мальчиков на планете

Международный журнал L'Officiel Kids составил список 50 самых красивых детей мира. В рейтинг попал младший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.

Александр Плющенко, которого родители ласково называют Гном Гномыч, вошел в пятерку не только за внешние данные. При составлении рейтинга учитывалось количество обложек, ка которых появлялся ребенок, число подписчиков в Instagram, частота упоминание в СМИ, запросов в поисковых системах и количестве рекламных контрактов.

Пятилетний Саша занял четвертое место и стал единственным российским парнишкой, который попал в первую пятерку. Это автоматически сделало его одним из самых красивых мальчиков на планете.

Плющенко младший получил свой первый рекламный контракт в возрасте полутора лет, затем он стал героем многих передач и глянцевых изданий о детях. В своем юном возрасте он часто появляется на мировых подиумах и уже делает успехи в спорте: он пошел по стопам отца – занимается фигурным катанием.

Добавим, что в этот список вошли и другие российские малыши. Первую строчку в рейтинге заняла 12-летняя модель Кристина Пименова. Ее уже признавали самой красивой девочкой мира четыре года назад. Она стала лицом знаменитых модных брендов, таких как Prada и Burberry.

Второе место отдали восьмилетней Анне Паваге, которая может похвастаться рекламными контрактами с такими марками, как Dsquared и Benetton.

Замкнула пятерку лучших семилетняя Анастасия Князева. В 2017 году британский таблоид Daily Mail уже называл ее самой красивой девочкой в мире. Сейчас она сотрудничает с модельным агентством President Kids и работает со многими брендами детской одежды: Chobi Kids и Kenguru.