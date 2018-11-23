Поклонники ловят Жукова из "Руки вверх!" на вранье

Певец озадачил пользователей Сети. На своей странице в Instagram Сергей Жуков проверил фанатов на знание фактов его биографии.

"Ниже написаны 10 фактов о моей жизни, но не все из них правдивы. Ваша задача – указать на те, которые я выдумал. Пишите в комментариях номера пунктов, где я, как вам кажется, пытаюсь обмануть", – обратился артист к поклонникам. Жуков пообещал пятерым выявившим ложь счастливчикам поставить в профиле лайк.

"Мне ни разу в жизни не накладывали гипс", "Я до сих пор живу с семьей в съемной квартире", "Я боюсь нырять с аквалангом", "Я любил запивать виски молоком", "Я свободно говорю на татарском языке, ведь моя мама – татарка", "Один раз меня депортировали из США", – на эти и другие вопросы отвечают фолловеры. Подписчики отметили, что Жуков выглядит похудевшим.

Напомним, летом этого года поклонники группы "Руки вверх!" переживали за ее солиста. Исполнитель лежал в больнице, перенес несколько операций и отменил концерты.

Фанаты выдвигали самые разные версии о том, что же произошло с певцом. Как позже рассказал сам Сергей, за кулисами он ударился о металлическую конструкцию, что стало причиной образования грыжи, разросшейся на весь живот. К врачам Жуков обратился поздно, поэтому потребовалась серьезная операция.