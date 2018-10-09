Развод с Петросяном поставил крест на карьере Степаненко
Когда потенциальный зритель захочет пойти на выступление Степаненко и попытается найти информацию в Сети, поисковый сервис выдаст рекламу концертов Петросяна. У Елены Григорьевны нет собственного сайта, соцсети она не ведет. Ей попросту негде продвигать свои выступления, пишет сайт "Комсомольская правда".
Раньше Степаненко не надо было заниматься лишней работой: 73-летний юморист совсем недавно был ее творческим партнером. Теперь Петросян превратился в прямого конкурента бывшей избранницы и отбирает у нее хлеб.
Адвокат Сергей Жорин прокомментировал сложившуюся ситуацию. "Мы видим, что зрители фактически отказались ходить на концерты Степаненко. Такой вывод можно сделать из того, что Степаненко пришлось отменить не просто отдельные концерты, а целые гастрольные туры", – заявил он.
Представители артистки продолжают твердить, что она якобы заболела. Однако Жорин считает, что скандальный образ Степаненко, который сформировался после обращения в суд, загубил ее репутацию и пустил под откос карьеру.
Ранее стало известно, что арестовано все имущество Елены Степаненко. Это была вынужденная мера, чтобы оборотистая артистка не успела избавиться от квартир, машин и антиквариата.
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