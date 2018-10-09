Развод с Петросяном поставил крест на карьере Степаненко

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Петросян и Степаненко разводятся Интервью Эксклюзив Новости "Дома-2"

Выбор читателей

Порошина раскрыла отца своего пятого ребенка
Говорливый Нагиев втянул Первый канал в громкий скандал
Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Рудковская не смогла спрятать выпирающий живот и странные трусы
партнеры
Вторник 9 октября
Лента новостей
13:54
Екатеринбург пострадал от сильного урагана
13:43
Кокорин и Мамаев пытались откупиться за 5 миллионов после жуткой потасовки
13:11
Школьников оставят без Wi-Fi
13:08
С Нурмагомедова требуют 16 миллионов за отстаивание чести
12:58
От россиянки сбежал олень
12:36
Украина готовит провокацию у Крымского моста
12:06
Россию признали одной из самых популярных туристических стран
11:53
Володин призвал Евразию сообща противостоять политике США
11:44
Хорошо погуляли: Кокорин и Мамаев били жертву прямо под камерой (видео)
11:37
В Забайкалье живодеры массово истребляли котят
11:25
Школьницу из Кузбасса зверски избил парень-уголовник
10:58
Нурмагомедова оставили без денег после сокрушительной победы
10:31
Напуганный Порошенко бросился за помощью после взрывов
10:23
Раскроили голову: Кокорин и Мамаев загремели в новый скандал с избиением
09:48
"Зашибись!": народ взвыл от оголившейся Нетребко
09:42
Дочь Маликова с малышом на руках вызвала умиление
09:05
Бойца Нурмагомедова вывели из себя на родине
09:02
Михаил Борисов: В студии "Русского лото" плакали, смеялись и даже кричали
08:47
"Ты сдохнешь": жесткое заявление Лолиты Милявской
08:31
Российский актер сбил пешехода в Москве
08:24
Лондон потерял интерес к "отравителям" Скрипаля
08:21
Жена приняла удар за устроившего мордобой футболиста Мамаева
22:00
Что стоит за новой шпионской истерикой Запада
21:55
Андрееву во второй раз "погнали в шею" из программы "Время"
21:46
Взрыв в котельной в Петербурге попал на видео
21:42
Известный писатель умер от инфаркта в Москве
21:37
Переживающая развод Лорак ищет утешения
21:28
Нападение Кокорина и Мамаева на чиновника в кафе попало на видео
21:27
"Итог страстной любви": журналистка обвинила Александра Серова в избиении
21:23
В Воркуте убийцу нашли по селфи с трупом
21:15
На юге Волгограда столкнулись сразу шесть машин
21:07
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 октября 2018 года
21:00
Вышвырнутая с Первого канала Стриженова получила неожиданную поддержку
20:59
Лолита держала в страхе юную падчерицу
20:35
"Упала сама": Степаненко не выдержала очередного удара после слухов о болезни
20:29
В Болгарии жестоко расправились с журналисткой
20:11
Шуфутинский отказался от дома в США
20:10
Житель Уфы зарезал любовника жены у нее на глазах
19:57
Старушка-жена высосет из Солнцева все соки за семь лет
19:31
Новый поворот в деле о дебоше Кокорина и Мамаева в кафе
19:05
В Ижевске внедорожник сбил ребенка на пешеходном переходе
19:02
В Татарстане упавшее дерево убило мужчину
18:59
Сербия осудила санкции против российских депутатов
18:51
Астроном объяснил появление таинственных огней в небе над Москвой
18:49
На крыше магазина в Нижнем Тагиле нашли труп старушки
18:45
В Тюмени девочка-подросток выжила после падения из окна
18:33
Тимати подверг беременную Решетову опасности
18:25
В Омске полицейский спас ребенка
18:06
Бузову поймали на воровстве у американской звезды
17:54
Гагарина помолодела на десять лет после отъезда из России
17:42
В Нижнем Новгороде на машину рухнул столб (фото)
17:37
Глава парламента Киргизии отметил роль России в развитии своей страны
17:31
Под Ростовом ВАЗ сбил подростка на скутере
17:28
Боец Нурмагомедов извинился после конфликта с Тимати
17:19
"Замуж не собираюсь": жена Краско о молодом любовнике
17:18
Южная Корея поблагодарила Россию за помощь в примирении с КНДР
17:09
"Неопровержимое доказательство": в Сети появилось видео с НЛО
16:55
Не смог устоять: Жириновский упал на инаугурации губернатора (видео)
16:49
Вторая попытка: актриса Катерина Шпица выходит замуж
16:49
"Пьяны и под кайфом": Кокорина и Мамаева обвинили в дебоше в московском кафе
16:37
Лукашенко заявил о войне после разговора с Путиным
16:30
Должники "Югры" массово банкротятся из-за действий временной администрации
16:17
"Тюремный паек": обеды в школе возмутили родителей учеников
16:14
Беременная Бледанс под мухоморами рассказала о трудном выборе
16:06
"Я не прячусь": новый муж Максаковой прервал молчание
16:03
Похудевшая Гришаева изменилась до неузнаваемости
15:48
Яровая назвала обманом заявления о продуктовом дефиците
15:33
Галкин проглотил язык из-за развода с Пугачевой
15:26
Театр танца "Гжель" отметит 30-летие на сцене Кремля
15:20
Animal ДжаZ отметит юбилей масштабным концертом в Adrenaline Stadium
15:17
У звезды Comedy Club обнаружили серьезную болезнь в реанимации
15:09
Войска НАТО подошли к границам России
15:04
"В сексе – огонь": в Красноярске учительница соблазнила школьника
15:00
Друг объяснил внезапную пропажу Шнурова
14:59
Похотливый Блюменкранц из "Дома-2" изменил беременной жене в общественном туалете
14:51
Как Большая кольцевая линия метро изменит Москву
14:51
"Глаза в разные стороны": Солнцев избил перекошенную после пластики старушку-жену
14:47
Состоялось прощание с оперной певицей Монтсеррат Кабалье
14:47
Дочь перевернула жизнь Марии Кириленко вверх дном
14:35
Коллектор жестоко избил молодую актрису
14:28
В Башкирии мотоциклист погиб в страшном ДТП
14:21
Известная модель полностью отказалась от одежды
14:20
Москвичей предупредили о сильном ветре
14:10
Володин: Главенство доллара подошло к концу
14:10
Знаменитый исполнитель был убит среди бела дня
13:55
Фанаты облизали изюминку Семенович
13:54
Нурмагомедов вырвал заслуженный титул после потасовки
13:51
Кремль послал Западу грозное предупреждение
13:48
Британия готовит армию летающих роботов для борьбы с Россией
13:46
"Я жертва домашнего насилия": Ливанов об избиении Голубкиной
13:44
Драма в семье: Никас Сафронов потерял брата
13:36
Работодателей в России заставят считать синяки сотрудников
13:17
Скрипаль бросила вызов Петрову и Боширову
13:15
Дочь собрала вещи и съехала от кричащего Якубовича
12:52
Москва поставила крест на избитом Порошенко
12:48
Арест был неизбежен: Степаненко поплатилась за непомерную жадность
12:35
Волочкову грязно унизили перед концертом
12:17
В квартире жителя Подмосковья нашли склад оружия
12:07
Володин: Нужно активизировать сотрудничество парламентов России и Узбекистана
12:02
Оперированный Жуков показал жену с незнакомцем
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шаляпин удовлетворил ненасытную Цымбалюк-Романовскую раком на глазах у матери
"Глаза в разные стороны": Солнцев избил перекошенную после пластики старушку-жену
Галкин проглотил язык из-за развода с Пугачевой
Арест был неизбежен: Степаненко поплатилась за непомерную жадность
Вышвырнутая с Первого канала Стриженова получила неожиданную поддержку
Андрееву во второй раз "погнали в шею" из программы "Время"
Шоу-бизнес

Развод с Петросяном поставил крест на карьере Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко. Кадр youtube.com
Недавно отменили выступление Елены Степаненко в Брянске. Представители юмористки заявили, что это связано со здоровьем. Однако эксперты раскрыли истинную причину крушения карьеры Елены Григорьевны.
прочитано 14309 раз

Когда потенциальный зритель захочет пойти на выступление Степаненко и попытается найти информацию в Сети, поисковый сервис выдаст рекламу концертов Петросяна. У Елены Григорьевны нет собственного сайта, соцсети она не ведет. Ей попросту негде продвигать свои выступления, пишет сайт "Комсомольская правда"

ПО ТЕМЕ

"Упала сама": Степаненко не выдержала очередного удара после слухов о болезни

Арест был неизбежен: Степаненко поплатилась за непомерную жадность

 Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся

Сюжеты Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся

Раньше Степаненко не надо было заниматься лишней работой: 73-летний юморист совсем недавно был ее творческим партнером. Теперь Петросян превратился в прямого конкурента бывшей избранницы и отбирает у нее хлеб.

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал сложившуюся ситуацию. "Мы видим, что зрители фактически отказались ходить на концерты Степаненко. Такой вывод можно сделать из того, что Степаненко пришлось отменить не просто отдельные концерты, а целые гастрольные туры", – заявил он.

Представители артистки продолжают твердить, что она якобы заболела. Однако Жорин считает, что скандальный образ Степаненко, который сформировался после обращения в суд, загубил ее репутацию и пустил под откос карьеру.

Ранее стало известно, что арестовано все имущество Елены Степаненко. Это была вынужденная мера, чтобы оборотистая артистка не успела избавиться от квартир, машин и антиквариата. 

9 октября 2018, 09:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко

567

комментарии

Политика

Что стоит за новой шпионской истерикой Запада
Лукашенко заявил о войне после разговора с Путиным
Кремль послал Западу грозное предупреждение
Москва поставила крест на избитом Порошенко

Шоу-бизнес

"Моя самая большая гордость и боль": Фадеев объявил об уходе
Обалдевший Солнцев вывалил член перед скукоженными бабками
"Как лошадь": певицу Пелагею с новым лицом не узнали на шоу
"Она очень опытная": Шаляпин рассказал о сексе с горячей Цымбалюк-Романовской

Проишествия

Российский актер сбил пешехода в Москве
Жена приняла удар за устроившего мордобой футболиста Мамаева
Знаменитый исполнитель был убит среди бела дня
Москвичку спасли из-под горы мусора в собственной квартире

Lifestyle

Пугачеву преследует сексуальный маньяк
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
Когда шоу "Слава богу, ты пришел!" вернется на экраны
Тело Азнавура нашли в ванной: в смерти певца появились нестыковки
Шоу-бизнес

"Ты сдохнешь": жесткое заявление Лолиты Милявской

Артистка поняла, что так не может продолжаться
Шоу-бизнес

Андрееву выгнали из-за возмутительного поведения и безумных трат

На телеведущую пожаловались начальству

Происшествия

Российский актер сбил пешехода в Москве

Мужчина теперь в больнице
Шоу-бизнес

Развод с Петросяном поставил крест на карьере Степаненко

Из-за этого артистка притворяется больной

Гороскоп

Старушка-жена высосет из Солнцева все соки за семь лет
Астрологический прогноз с 8 по 14 октября 2018 года
Меркантильную Максакову приготовили к похоронам
Совет на выходные

Фоторепортажи

Похудевшая Гришаева изменилась до неузнаваемости
Одиночество в роскоши: какие звезды разбогатели после развода
В сексуальной рыбачке признали певицу Валерию
Марфушке – 75!: легендарная актриса отмечает юбилей

Спорт

Боец Нурмагомедов извинился после конфликта с Тимати
Дочь перевернула жизнь Марии Кириленко вверх дном
Нурмагомедов вырвал заслуженный титул после потасовки
"Совсем скоро нас будет трое": Кудрявцева объявила о беременности

Регионы

"В сексе – огонь": в Красноярске учительница соблазнила школьника
Коллектор жестоко избил молодую актрису
Леденящие душу детали смертельного ДТП с маршруткой
Переправу через Керченский пролив неожиданно закрыли
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru