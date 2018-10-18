Сама виновата: Дакота спровоцировала Соколовского
Александр Васильев негативно высказался о скандале, который сопровождает расставание Риты Дакоты и Влада Соколовского. По его мнению, многие мужчины изменяют, причем не все делают это публично, и если женщина нацелена сохранить семью, ей стоит молчать о проблемах. В случае Дакоты и Соколовского, как ни странно, шумиха играет на руку именно Владу.
"Мне кажется, Рита портит репутацию себе, а Владу только добавляет очков. Женщины думают: "Он, наверное, в постели виртуоз, раз у него столько любовниц. Я тоже хочу оказаться в их числе". Рита, вы же не выбрали себе старого и толстого неудачника, а нашли молодого, красивого и успешного. А такой мужчина не может смотреть только в вашу сторону и не реагировать на других женщин", – заключил Александр Васильев.
Более того, историк моды высказал нетривиальную мысль, что именно Рита Дакота виновата в изменах Влада Соколовского. По его мнению, в этом большая заслуга нарядов, которые выбирает популярная исполнительница. "Я думаю, что ее гипертрофированно сексуальный стиль отчасти и привел к такому финалу этого брака. Рита и при муже одевалась так, будто все время находилась в поиске. Это неверный подход", – цитируют Александра Васильева "7Дней".
Также против Дакоты играла ее любовь к различным модификациям собственного тела. "Элегантности нет. Зато есть татуировки. Да еще пирсинг. Вы думаете, когда женщина делает себе тату и дырки в пупке, она хочет подчеркнуть свою индивидуальность? Это заблуждение. Она хочет примкнуть к стае, в которой тысячи таких же, как она, одинаковых", – высказал мнение модный эксперт.
Васильев отметил, что когда женщина одевается подчеркнуто сексуально, она привлекает внимание не озабоченных поиском серьезных отношений мужчин. В заключение историк моды дал совет: "Не забывайте: одеваясь гиперсексуально, вы привлекаете к себе таких мужчин, которые хотят строить отношения с вами именно на этой почве. Но они не будут строить эти отношения только с вами. Я считаю, что в таком образе дамы, увы, обречены на измены. Если ваш избранник мгновенно воспламеняется при виде вас, то почему бы ему не воспламениться, глядя на другую?!"
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