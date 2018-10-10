Обманутая мужем Рита Дакота получила новый удар

Рита Дакота, взлетевшая на новую ступень популярности после известия о разводе с Владом Соколовским якобы из-за его многочисленных измен, снова попала в неприятную ситуацию. Артистке отказались выделить площадку, сославшись на то, что ее песни содержат мат.

Рита Дакота прокомментировала это решение на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Популярная певица и автор песен опубликовала видео, в котором она исполняет композицию с нецензурной лексикой.

"Я не милая. Я живая. И в моих песнях все как в жизни. Заменять отдельные ценные и не просто так появившиеся там слова, чтобы не ранить психику ваших детей, гораааааааздо сложнее, чем просто не давать детям слушать мою музыку (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Дакота.

Певица призналась в любви бессмертным классикам отечественной литературы, отметив, что ей по душе произведения, неизвестные широкому кругу читателей. "Я горячо люблю Некрасова, Бродского, Есенина и Пушкина не из школьной программы, а тех самых, острых, чувствующих и живых, с самыми моими любимыми у них работами, которые никогда не включались в школьную программу по этим же причинам", – сообщила артистка.

Наконец Рита перешла к сути дела: "Нам тут в Питере отказала в аренде одна площадка под акустику, потому что в моих песнях есть мат. Но там часто выступают артисты-наркоманы, зато без мата в песнях. Мы сначала думали заменить пару слов ради площадки. А потом решили заменить площадку". В заключение она заявила: "Не буду я тем, кем не являюсь, чтобы нравиться тем, кому не нравлюсь".

Напомним, что Рита Дакота и Влад Соколовский считались образцом гармоничной семьи. Артисты публиковали совместные фотографии и видео, много путешествовали и вели влог. Известие о разводе звездных супругов стало неожиданностью для всех. Красивая сказка закончилась после сообщения об изменах Соколовского. Якобы его похождения прикрывали друзья и родственники.