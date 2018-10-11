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Четверг 11 октября
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 октября 2018 года

Анна Седокова, Никита Джигурда и Алла Пугачева. Фото: Dni.Ru
Внезапное появление Пугачевой в супермаркете для бедных, Седокова, проигравшая судебное разбирательство, звезда "Битвы экстрасенсов", страдающая от тривиальной проблемы, громкое заявление Никиты Джигурды и многое другое сейчас обсуждается интернет-обывателями в Сети. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru. 
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Фрик Джигурда вляпался в убийство

Никита Джигурда продолжает борьбу за многомиллионное наследство покойной кумы – Людмилы Браташ. Актер уверен, что его подругу убили. По словам адвоката Никиты, на теле Людмилы были обнаружены жуткие гематомы, синяки, рваные раны, что прямо указывает на криминальный характер смерти женщины. И хоть уголовное дело так и не было возбуждено, Джигурда, настаивает, что убийцей может быть Олег Куронов – он был водителем Браташ.

Никита Джигурда. Фото: Любовь Порываева/Dni.Ru

Никита претендует на имущество стоимостью более чем в 800 миллионов рублей. В оппозиции к нему находится родная сестра погибшей Светлана Романова.

От шикарной Пугачевой отвернулись в магазине для бедных

Главную певицу страны заметили в супермаркете, где обычно отовариваются не самые богатые люди – пенсионеры, гастарбайтеры, дальнобойщики. Алла Борисовна сама катила тележку между полками с консервами и ящиками с помидорами. В тележке сидел ее сын Гарри. 

Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба

Примечательно, что снимок моментально распространился в Сети. На него тут же отреагировал супруг Примадонны – Максим Галкин. "Закупаются. Вчера Алла с Гариком были в магазине – их кто-то сфотографировал. Поклонники Аллы опубликовали у себя в аккаунтах. Куда бы жена ни пошла – обязательно кто-нибудь сделает фотоотчет. В неведении не останешься", – написал Максим в личном Instagram.

Седокова проиграла в борьбе за маленькую дочь

Судебные разбирательства Анны Седоковой и ее бывшего мужа, бизнесмена Максима Чернявского, из-за общей дочери Моники подошли к концу. Экс-супругам удалось подписать мирное соглашение.

Анна Седокова. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova  

Опека над девочкой оказалась поделена пополам между родителями. По мнению артистки, она не смогла одержать победу в этой борьбе.

Звезда "Битвы экстрасенсов" сбежала от мужа-алкоголика

Самая молодая участница "Битвы экстрасенсов" Варвара Панина скрыла факт своего замужества. О тайнах юной ведьмы журналистам рассказала ее подруга.

Варвара Панина. Фото: instagram.com/rukavica

Приятельница призналась прессе, что в экстрасенсорные способности Варвары не верит. Елена считает, что у девушки "снесло крышу" после драматического поворота в судьбе – Панина рассталась с мужем. Причина разрыва оказалась банально проста – пристрастие молодого человека к спиртному.

Стала известна обидная кличка изгнанной Андреевой

Dni.Ru удалось выяснить, что телеведущую Екатерину Андрееву в "Останкино" многие не любят. Андреевой не могут простить ее шикарную жизнь – отдых за границей, частные яхты и самолеты, салоны красоты. Коллег раздражает и лицемерие телезвезды.

Екатерина Андреева. Фото: GLOBAL LOOK press/Grigirii Goryachev

Сослуживцы даже дали Андреевой обидное прозвище, якобы за широкие плечи и манеру читать новости. Естественно, кличут ее так только за глаза. Подробности читайте на нашем сайте.

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 11 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА, В РАЗДЕЛЕ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЮЖЕТАХ!

Автор: Руслана Алексеева11 октября 2018, 18:13
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