От шикарной Пугачевой отвернулись в магазине для бедных
Если в продуктовом магазине экономкласса вы увидите женщину, похожую на последнюю народную артистку Советского Союза Аллу Пугачеву, не удивляйтесь – это она и есть. Главную певицу страны заметили в супермаркете, где обычно отовариваются не самые богатые люди – пенсионеры, гастарбайтеры, дальнобойщики.
Алла Борисовна сама катила тележку между полками с консервами и ящиками с помидорами. В тележке сидел ее сын Гарри. Продавцы звезду не признали – судя по фотографии, многие даже отвернулись. Мало ли кто тут ходит!
Удивительно в этом снимке многое – и то, что Пугачева ходит за продуктами, не доверяя прислуге, и то, что рядом нет охраны, и класс магазина. Уж она-то вполне может позволить себе заказывать свежее альпийское молоко специальным рейсом.
То ли в подмосковной Грязи, где живет артистка, нет других супермаркетов, то ли Пугачева захотела стать ближе к народу – загадка. Может, она просто поиздержалась? Пенсия, включая чернобыльскую надбавку, у Аллы Борисовны небольшая – около 17 тысяч плюс 30 доплата за звание народной артистки. Наверное, поэтому она хочет возобновить концертную деятельность.
"Я ей давно говорю: "Алла, иди пой, иди пой!" – говорит Максим Галкин. – Одно дело, когда я выступаю, а другое – когда ты. Это же совсем другие тити-мити!"
Кстати, на странице в социальной сети у юмориста этот снимок тоже появился. "Закупаются. Вчера Алла с Гариком были в магазине – их кто-то сфотографировал. Поклонники Аллы опубликовали у себя в аккаунтах. Куда бы жена ни пошла – обязательно кто-нибудь сделает фотоотчет. В неведении не останешься", – улыбается Максим. Кстати, многие поклонники зубоскалят, что в тележке Пугачева везет Галкина.
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