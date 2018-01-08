Максакова бросила разбитого инсультом отца

У отца оперной певицы Марии Максаковой случился инсульт. Исполнительница не выходит на связь с родными.

Пока Максакова никак не высказывалась по поводу тяжелого состояния отца. Создается впечатление, что певица просто бросила разбитого инсультом родственника.

Поклонники звезды считают, что она просто не знает о произошедшем, поэтому до сих пор не связалась с родными. Мать Максаковой отказывается комментировать ситуацию, передает EG.ru. Не исключено, что певица скоро окажется в центре нового скандала из-за того, что не навещает отца.

Известно, что 77-летний Петер Игенбергс, папа Максаковой, живет в России. У него случился инсульт, когда он был на даче в Подмосковье. Ухаживает за ним помощник по дому, который когда-то помогал воспитывать Максакову.

Публикация от Irina Ignatenko (@melancholika_) Июн 29, 2014 at 7:05 PDT

Как писали Dni.Ru, оперная певица проживает на Украине. Она сбежала туда вместе со своим мужем, бывшем депутатом Госдумы Денисом Вороненковым.

В марте 2017 года супруга Максаковой убили в центре Киева. По некоторым данным, с тех пор певица в Россию не возвращалась.