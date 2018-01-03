Травлю оплеванной Пугачевой объяснили страшным заговором

Певицу забросали камнями. Но авторы скандальной песни просят оставить ее в покое.



Появление Аллы Пугачевой в праздничном эфире 31 декабря второй раз подряд заканчивается скандалом. В прошлом году народ возмущался тем, что певица не дает дороги молодым и не уходит на пенсию.

В этот раз она попала в эфир Первого канала на законном основании – ее выбрал народ на всероссийском голосовании. Певица старалась – записала новую песню, продумала образ.

Но уже утром 1-го января в нее полетели камни. Мол, ее песня "Я летала" – плагиат. Игорь Сархунов, с песней которого "Поздняя любовь", многие услышали, с дрожью в голосе сообщил: "Я бы не сказал, что это был хороший подарок на Новый год для меня. Я до сих пор в трансе нахожусь".

Все это, конечно, ужасно и кажется спланированной акцией, страшным заговором. У нас ведь как принято – травить при жизни и создавать культ вокруг человека лишь после его смерти...



Автору композиции "Я летела" Олегу Влади пришлось ответить, чтобы спасти честь оплеванной Пугачевой: "Мне показалось неприятно странным в этой истории, – то, как синхронно вдруг вся эта реакция последовала. Ведь песня свалилась не вдруг в новогоднюю ночь. Мы живем в удивительном и замечательном мире, где часто и многое не происходит просто так, и, как правило, за такими историями, которые массово и вдруг вспыхивают, обычно кто-то стоит"

Влади очень просит не втягивать в эту возню Примадонну. "Я хотел бы попросить авторов, которые предъявляют какие-то претензии, оставить в покое Аллу Борисовну. У нас любят смещать акценты на исполнителей, потому что они на виду, они лицо представляемой песни, – просит автор. - Она здесь вообще ни при чем. Речь идет об авторской части, к которой исполнитель в принципе отношения не имеет. Поэтому претензии предъявлять певице, на мой взгляд, некрасиво и непрофессионально".





Автор песни уверяет, что никакого умышленного плагиата быть не могло: "Песню Игоря Саруханова "Придуманная любовь", о которой идет речь, я впервые услышал 1 января 2018 года, когда собственно вся эта история и началась. Дело не в разности поколений, не в том, что это не мой любимый исполнитель, а просто никогда раньше она мне не попадалась. Если нужно, готов это подтвердить на любых полиграфах и детекторах. Для меня это "открытие" было, как гром среди ясного неба".





В том, что в куплетах двух песен мелодия похожа, нет ничего странного. "Есть какие-то несложные мелодические и гармонические ходы, которые имеют свойство совпадать. Сбивает с толку ритмический рисунок, который там есть, который может совпадать по количеству слогов, используемых в музыкальной фразе. Но гармонию-то никто не отменял! Получается, что совпадение "обнаружили" на уровне ритмики, используемого лада", – цитирует Влади "МК". Он в ужасе от того, что главную российскую певицу забросали камнями.

