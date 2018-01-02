Пугачеву выгораживают после скандала с плагиатом
"Мы разговаривали с Аллой Борисовной. Конфликт мы раздувать не хотим", – рассказал Вулых.
По словам поэта, о похожести двух композиций Примадонна узнала только от него. "Алла здесь не виновата. Вся ответственность на композиторе, ну и отчасти на музыкальных редакторах, выпускавших песню в эфир", – пояснил он.
Поэт действительно не хочет конфликтовать с Пугачевой. Александр даже удалил скандальную запись со своей страницы в соцсетях, передает "Комсомольская правда".
Между тем, композитор Игорь Саруханов уже заявил, что сходство в композиции, исполненной Примадонной в новогоднюю ночь, и его старом хите "Придуманная любовь" – очевидно. Музыкант назвал произошедшее воровством.
Как писали Dni.Ru, в новогоднюю ночь на Первом канале была представлена новая песня Аллы Пугачевой "Я летала". Радостное для Примадонны событие обернулось скандалом. Сразу после эфира поэт-песенник Александр Вулых написал в соцсети, что песня Аллы Пугачевой – плагиат.
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