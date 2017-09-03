Солнцев врезал халявщику Преснякову

Знаменитый шоумен Рустам Солнцев прошелся по внуку Пугачевой Никите Преснякову. По его словам, молодой человек настоящий халявщик.

Солнцев высказал свою позицию относительно того, как Пресняков организовал свадьбу. Шоумен считает, что внук Пугачевой ведет себя непорядочно по отношению к тем, кто помог ему устроить шикарное торжество.

"В детстве у меня был друг, рыжий. Он учился в корреляционном классе… Никаких аналогий с Никитой Пресняковым нет. Он тут свадьбу недавно сыграл. Не совсем честным. Говорят, что гулял на чужие, и после этого на тех людей, которые ему в этом помогли, он накинулся", – заявил Солнцев. Кроме того, шоумен назвал Преснякова халявщика, но позже несколько поправил сам себя.

"Ну какой же ты халявщик? Просто ты знаменитый внук и удачливый сын. Тебе 26, знаешь ли в таком возрасте я уже полностью содержал своих родителей, она были "на мне". А ты все "просахатил", – врезал Солнцев внуку Пугачевой. Шоумен добавил, что Преснякову нужно развиваться, передает Starhit.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Авг 19 2017 в 5:51 PDT

Напомним, недавно внук Пугачевой вновь попал в скандал. На него обрушились с критикой из-за необычной манеры пения. "Ребят, если вы фаны Басковых-табасковых, не слушаете такую музыку и не разбираетесь в ней, какой смысл писать что-то вообще?" – ответил он комментаторам. Пресняков выразил мнение, что мозг любителей популярной музыки вряд ли сможет усвоить какой-либо более сложный жанр.