Солнцев врезал халявщику Преснякову
Солнцев высказал свою позицию относительно того, как Пресняков организовал свадьбу. Шоумен считает, что внук Пугачевой ведет себя непорядочно по отношению к тем, кто помог ему устроить шикарное торжество.
"В детстве у меня был друг, рыжий. Он учился в корреляционном классе… Никаких аналогий с Никитой Пресняковым нет. Он тут свадьбу недавно сыграл. Не совсем честным. Говорят, что гулял на чужие, и после этого на тех людей, которые ему в этом помогли, он накинулся", – заявил Солнцев. Кроме того, шоумен назвал Преснякова халявщика, но позже несколько поправил сам себя.
"Ну какой же ты халявщик? Просто ты знаменитый внук и удачливый сын. Тебе 26, знаешь ли в таком возрасте я уже полностью содержал своих родителей, она были "на мне". А ты все "просахатил", – врезал Солнцев внуку Пугачевой. Шоумен добавил, что Преснякову нужно развиваться, передает Starhit.
Напомним, недавно внук Пугачевой вновь попал в скандал. На него обрушились с критикой из-за необычной манеры пения. "Ребят, если вы фаны Басковых-табасковых, не слушаете такую музыку и не разбираетесь в ней, какой смысл писать что-то вообще?" – ответил он комментаторам. Пресняков выразил мнение, что мозг любителей популярной музыки вряд ли сможет усвоить какой-либо более сложный жанр.
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