Звезду "Холостяка" поздравляют со свадьбой

Поклонники шоу "Холостяк" и таланта актера Ильи Глинникова поздравляют его с тайной свадьбой. Они разглядели на фото пары кольцо на безымянном пальце артиста.

Пользователи Сети восхищены тем, что Глинников выбрал достойную девушку, с которой был готов связать свою жизнь – Екатерину Никулину, с которой познакомился на пятом сезоне "Холостяка". Поклонники поспешили порадоваться за звезду романтического телешоу.

Илья и Екатерина демонстрируют свои искренние чувства и прекрасные отношения, в частности, на фото в Instagram. Подписчики внимательно рассматривают каждый снимок Глинникова с Никулиной.

В аккаунте артиста появилось фото, на котором у него на безымянном пальце надето кольцо. Некоторые фолловеры решили, что он расписался с девушкой. Они сьали поздравлять артиста и обсуждать красивую пару.

Публикация от Ilya Glinnikov/Илья Глинников (@glinnikov1st) Авг 2 2017 в 2:22 PDT

"Все заметили кольцо на безымянном пальце у Ильи?", "А кольцо на правом", "Безумно красивая пара. Счастье вашей семье", "Вы нашли друг друга и не потеряйте", – пишут теплые пожелания поклонники. Однако это кольцо на руке Ильи появилось уже давно, но тогда фолловеры не обращали на него никакого внимания.

Публикация от Ilya Glinnikov/Илья Глинников (@glinnikov1st) Июл 12 2017 в 5:32 PDT

Отметим, не так давно актер отдыхал вместе с возлюбленной на Маврикии. Они прекрасно провели время на острове. Поклонники не сомневаются в искренности чувств Глинникова и Никулиной и мечтают узнать как можно больше об их жизни.

Публикация от Ilya Glinnikov/Илья Глинников (@glinnikov1st) Июл 8 2017 в 1:34 PDT

В ходе проекта актер признавался, что программа помогла ему обрести любовь. Он говорил о том, что выбрал бы Екатерину в любом случае. Глинников рассказывал, что сразу после окончания проекта предложил Никулиной жить вместе.