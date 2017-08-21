Диетолог назвала певицу Пелагею пухликом

Известный диетолог Маргарита Королева высказалась о великолепной форме певицы Пелагеи, которая в рекордные сроки вернула себе стройную фигуру после родов. При этом специалист отметила, что когда-то артистка была "тем еще пухликом".

Как уверяют некоторые СМИ, певица Пелагея весит 55 килограммов при росте 163 см. Достичь таких цифр на весах артистке помогли правильное сбалансированное питание и занятия спортом. Консультирует Пелагею известный диетолог Маргарита Королева. Она раскрыла секрет успеха певицы.

"Мы работаем дистанционно, регулярно созваниваемся. Поля питается 5–6 раз в день небольшими порциями. Плюс периодически устраивает разгрузочные дни. Первый вариант: за сутки съедает пять яичных белков и пять грейпфрутов, чередуя их через час-полтора. Второй: четыре стакана кефира и четыре отварные картофелины. Также она выпивает 1,5–2 литра воды. Благодаря такой системе ускоряется метаболизм и происходит детоксикация организма – выводятся шлаки и лишняя жидкость. Человек худеет и чувствует себя намного лучше. Пелагея – большая молодец! Взялась за себя капитально", – похвалила Пелагею диетолог.

При этом Королева отметила, что уже давно сотрудничает с артисткой, которая находилась далеко не в идеальной форме. "Впервые она пришла ко мне в 16 лет. Тогда была тем еще пухликом", – цитирует специалиста Starhit.

Пелагея поддерживает великолепную форму благодаря пилатесу. Артистка тренируется по авторской программе, а ее наставником является сам владелец заведения, которое посещает певица. Одно занятие с ним стоит четыре с половиной тысячи рублей, уверяет издание.

Публикация от Пелагея Ханова (@pelagea_khanova) Авг 16 2017 в 11:41 PDT

Впрочем, в близком окружении Пелагеи уверены, что на ее внешнем виде сказалось и материнство. "Для женщин это лучший стимул. С появлением Таисии Поля буквально расцвела. Если я, например, могу позволить себе сладкое, которое очень люблю, то Пелагея в этом плане кремень! Ничего лишнего. У нее легкое и здоровое питание – овощи, фрукты, блюда, приготовленные на пару", – рассказала подруга Пелагеи Елена Белова.