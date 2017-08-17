Пелагею упрекнули в отсутствии груди

Не так давно почитатели творчества Пелагеи восторгались ее ярким образом – певица пришла на съемки шестого сезона шоу "Голос" в стильном комбинезоне. На днях артистка снова заставила говорить о себе.

В Сети появилось фото, на котором звезда запечатлена в довольно смелом наряде с глубоким декольте. К слову, певица нечасто выбирает подобную одежду. Снимок моментально "взорвал" интернет. Однако не все были в восторге от внешнего вида Пелагеи.

"Тема сисек не раскрыта", "Где грудь?", "Вернитесь назад, ну хотя бы кг на 5-7", "Жаль, раньше была индивидуальность", "А сейчас, как шаблон и на себя не похожа", "Зачем быть как все?", "А ведь и точно, с Полиной Гагариной стала похожа", "Индивидуальность куда-то испарилась, к сожалению. Пелагея уже не та (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – оставили комментарии недовольные подписчики.

Публикация от Пелагея Ханова (@pelagea_khanova) Авг 16 2017 в 7:49 PDT

До недавних пор артистка нечасто появлялась на публике, отказываясь от работы из-за маленькой дочки Таисии, которая родилась в январе 2017 года. Отец ребенка — хоккеист Иван Телегин. За считаные месяцы Пелагея не только похудела на 30 килограммов, но и привела в идеальное состояние кожу лица, которую всегда считала проблемной. Сменила певица и стиль одежды. Ее новый образ – более элегантный, утонченный и женственный. Как видно, не все приветствуют новый имидж звезды.

Напомним, Пелагея старше своего супруга на пять лет, но возраст счастью не помеха. Молодых людей познакомили общие друзья, и они сразу понравились друг другу. Для певицы брак стал вторым. Первым избранником артистки был режиссер Comedy Woman Дмитрий Ефимович. У Ивана тоже за плечами брак, правда гражданский. От предыдущих отношений с танцовщицей "гоу-гоу" у хоккеиста есть сын Марк.